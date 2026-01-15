Robert Morales, “de romance con el gol”

Hace días, Robert Morales fue presentado como refuerzo de Pumas y en la noche del miércoles ya se estrenó como goleador. “Contento por la decisión que hemos tomado y lo importante es que empezó de titular y de nuevo está de romance con el gol”, aseveró su agente Elvio Rojas.

“Lo bueno es que ya apareció y con su gol se ganó. Después de 12 años volvieron a ganar en cancha de Tigres”, acotó el representante en charla para Fútbol a lo Grande.

“Está más que motivado, contento, ya encontró casa. Es diferente la ciudad, está contento. Se fue como refuerzo a Pumas y va a tener los minutos que quiere y estando en esas condiciones va a aprovecharlo al máximo”, añadió.

“Tiene objetivos por goles, minutos, asistencias y creo que en poco tiempo se va a dar. Si el empieza desde el vamos todos los partido va a tener demasiadas posibilidades porque juegan de contragolpe”, valoró su agente. Este fue el segundo encuentro de Robert Morales, el primero como titular.