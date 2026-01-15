16 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Robert Morales, “de romance con el gol”

El agente de Robert Morales, Elvio Rojas, destacó el debut goleador del delantero que sirvió para la victoria de Pumas. “De nuevo está de romance con el gol”, dijo.

Enero 15, 2026 11:45 a. m. • 
Por Redacción D10
Robert Morales

Robert Morales celebra su primer tanto con Pumas.

Foto: Gentileza - Pumas

Hace días, Robert Morales fue presentado como refuerzo de Pumas y en la noche del miércoles ya se estrenó como goleador. “Contento por la decisión que hemos tomado y lo importante es que empezó de titular y de nuevo está de romance con el gol”, aseveró su agente Elvio Rojas.

“Lo bueno es que ya apareció y con su gol se ganó. Después de 12 años volvieron a ganar en cancha de Tigres”, acotó el representante en charla para Fútbol a lo Grande.

“Está más que motivado, contento, ya encontró casa. Es diferente la ciudad, está contento. Se fue como refuerzo a Pumas y va a tener los minutos que quiere y estando en esas condiciones va a aprovecharlo al máximo”, añadió.

“Tiene objetivos por goles, minutos, asistencias y creo que en poco tiempo se va a dar. Si el empieza desde el vamos todos los partido va a tener demasiadas posibilidades porque juegan de contragolpe”, valoró su agente. Este fue el segundo encuentro de Robert Morales, el primero como titular.

Robert Morales Pumas
Redacción D10
