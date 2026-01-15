16 ene. 2026
Paraguayos en el Exterior

Robert Morales anota su primer gol en Pumas

El delantero paraguayo Robert Morales tuvo su estreno goleador con la camiseta de Pumas que derrotó a Tigres por la mínima.

Enero 15, 2026 09:46 a. m. • 
Por Redacción D10
Robert Morales celebra su primer gol con la camiseta de Pumas.

El paraguayo Robert Morales convirtió anoche su primer gol oficial con la camiseta de Pumas, club al cual llegó hace una semana proveniente del Toluca. La Pantera convirtió el único gol con el cual su equipo derrotó de visitante a Tigres por la fecha 2 de la Liga MX.

Morales fue titular y a los 23 minutos realizó una muy buena pared con Jorge Ruvalcaba que lo dejó a puertas del área para definir con gran categoría ante la salida del arquero y darle el triunfo a Pumas.

Victoria histórica para Pumas que volvió a ganarle a Tigres en su campo luego de 15 partidos consecutivos sin poder lograrlo. Pasaron casi 12 años para que Pumas vuelva a salir victorioso del “Volcán”.

La nota negativa fue que Robert Morales tuvo que abandonar el campo de juego a los 81 minutos por una molestia.

Pumas Robert Morales Tigres
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Rubén Lezcano marca su primer gol en Fluminense
En juego por el Campeonato Carioca, el paraguayo Rubén Lezcano anotó su primer gol con el Fluminense, contra el Madureira. El equipo ganó 2-1 en su estreno. El ofensivo guaraní disputó el encuentro hasta el minuto 74.
Enero 14, 2026 08:11 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Éver Hugo Almeida recomienda a Erik López en Guatemala
El delantero paraguayo Erik López se encuentra en el interés del Deportivo Municipal de Guatemala, club que recibió la recomendación de un viejo conocido: Éver Hugo Almeida.
Enero 14, 2026 03:58 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Javier Báez es un pedido de César Farías en Barcelona de Ecuador
El defensor paraguayo Javier Báez se encuentra cerca de fichar por el Barcelona de Ecuador, por expreso pedido del entrenador venezolano César Farías.
Enero 14, 2026 03:38 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Golazo de Gabriel Ávalos en la Serie Río de la Plata
El delantero paraguayo Gabriel Ávalos se hizo sentir para Independiente con un golazo en la victoria ante Everton de Chile por la Serie Río de la Plata.
Enero 14, 2026 07:16 a. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Talleres está muy cerca de contratar a Ronaldo Martínez
El delantero paraguayo Ronaldo Martínez puede cambiar de equipo pero no de país: pasaría de Platense a Talleres de Córdoba.
Enero 13, 2026 06:56 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguayos en el Exterior
Dorival: “Hay que respetar la historia de Ángel Romero”
En conferencia de prensa, el entrenador del Corinthians fue elogioso con el paso del paraguayo por el club.
Enero 13, 2026 04:53 p. m.
 · 
Redacción D10
