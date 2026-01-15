Robert Morales anota su primer gol en Pumas

El paraguayo Robert Morales convirtió anoche su primer gol oficial con la camiseta de Pumas, club al cual llegó hace una semana proveniente del Toluca. La Pantera convirtió el único gol con el cual su equipo derrotó de visitante a Tigres por la fecha 2 de la Liga MX.

Morales fue titular y a los 23 minutos realizó una muy buena pared con Jorge Ruvalcaba que lo dejó a puertas del área para definir con gran categoría ante la salida del arquero y darle el triunfo a Pumas.

Victoria histórica para Pumas que volvió a ganarle a Tigres en su campo luego de 15 partidos consecutivos sin poder lograrlo. Pasaron casi 12 años para que Pumas vuelva a salir victorioso del “Volcán”.

La nota negativa fue que Robert Morales tuvo que abandonar el campo de juego a los 81 minutos por una molestia.