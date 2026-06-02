Robert Harrison: “Queremos hacer nuestro mejor Mundial”

Durante la inauguración de las mejoras que se realizaron en el CARDE, el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, sostuvo que hay que mantener “los pies en la tierra sin decir que vamos a salir campeones, porque eso no se puede decir en el fútbol, pero de que queremos hacer nuestro mejor Mundial, tengan por seguro que así va a ser”.

“Sabemos que nos vamos al lugar donde todos queríamos ir, pero tenemos que saber que será un lugar duro, difícil, contra las mejores selecciones del mundo, pero estoy seguro que vamos a hacer un gran Mundial”, remarcó el titular de la APF.

El lunes, el seleccionador Gustavo Alfaro definió la lista de 26 jugadores que defenderán los colores de la Albirroja dentro de la cancha en la cita mundialista que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá. La mejor participación de Paraguay en un evento así fue en el Mundial 2010, cuando llegó hasta cuartos de final y se eliminó ante España, que sería campeón a la postre.

Este martes se inauguró de manera oficial las mejoras del Centro de Alto Rendimiento Deportivo, ubicado en Ypané, con la presencia de varias autoridades deportivas, como políticas. “Hemos hecho grandes inversiones dentro de nuestro CARDE y lo denominamos el Nuevo CARDE, es un sentimiento indescriptible para los que estamos aquí día a día”, comentó.

El debut de Paraguay en la Copa del Mundo será el 12 de junior frente a Estados Unidos. La Albirroja integra el Grupo D junto con Australia, Turquía y uno de los anfitriones.