06 oct. 2025
Tenis

Rinderknech deja Shanghai sin otro favorito: Alexander Zverev

La remontada del francés Arthur Rindeknech ante el alemán Alexander Zverev (4-6, 6-3 y 6-2) contribuyó al descabezamiento de favoritos del Masters 1000 de Shanghai y a la felicidad del galo, por tercera vez en los octavos de final de un torneo de este nivel.

Octubre 06, 2025 03:55 p. m. • 
Por Redacción D10
Arthur Rindeknech

Arthur Rindeknech (i), saluda a Alexander Zverev después de eliminarlo.

Foto: AFP

Tras la baja del número uno del mundo, el español Carlos Alcaraz, horas antes del inicio del evento y la derrota el domingo del italiano Jannik Sinner, segundo en la clasificación ATP, llegó el adiós del tercero del ránking, Zverev, finalista en 2019 y superado por Rinderknech, con el que había perdido ya meses atrás, en Wimbledon, en la única ocasión en la que se habían enfrentado.

El francés, sin título alguno en su carrera y con la final del torneo de Adelaida de 2022 como actuación más llamativa, tardó dos horas y cuarto en lograr uno de los triunfos más importantes de su carrera y citarse con el checo Jiri Lehecka en la tercer ronda.

Rinderknech logró su mejor marca personal en una temporada, la vigésima tercera victoria. Su techo eran los veintidós que logró en 2022 y se situó en octavos por tercera vez en su carrera tras París y Toronto en 2024. Sólo en dos ocasiones antes el galo, que remontó ante el decaimiento de su rival, había logrado ganar a un top ten. Una ante el estadounidense Ben Shelton, en Queens y después ante Zverev, en Wimbledon.

El creimiento de Rinderknech coincidió con el bajón del germano, que no termina de encontrar el tono en la temporada. El número tres del mundo tomó ventaja en el marcador cuando rompió en el noveno juego y se hizo con el primer set. Pero no vio llegar la mejoría de su rival. Dejó de estar a gusto el de Múnich, con siete títulos Masters 1000, los últimos en París y Roma en 2024.

Empezó fallón, sin convicción mientras el francés crecía. Fue a más este que, por primera vez, se hizo con el saque del alemán en el cuarto juego. Logró un 4-1 que fue insalvable para Zverev y el duelo se fue a la manga decisiva.

No hubo mejoría del número tres del mundo y gran favorito. Al contrario. En cuanto volvió a perder el servicio, en el tercer juego y que no pudo equilibrar a pesar de las oportunidades que tuvo después, se rindió. Rinderknech hizo otro break y cerró su victoria con autoridad.

Arthur Rinderknech se enfrentará en octavos, en busca de su mejor actuación en un Masters 1000, al checo Jiri Lehecka que ganó al canadiense Denis Shapovalov por 6-4 y 6-4.

Tenis Alexander Zverev
Redacción D10
