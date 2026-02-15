15 feb. 2026
Tenis

Dani Vallejo no pudo avanzar en el ATP 500 de Río

El tenista paraguayo quedó eliminado en el debut y ahora apunta al Abierto del Paraguay.

Febrero 15, 2026 04:34 p. m. • 
Por Redacción D10
daniel vallejo.jpg

Daniel Vallejo no pudo avanzar en Brasil.

Foto: Gentileza

El tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, no pudo pasar del debut, en el marco del ATP 500 de Río de Janeiro, Brasil.

El paraguayo en su primer compromiso en busca de la llave principal, cedió ante el local Thiago Monteiro por el marcador de 6-4 y 6-1.

En la primera manga el paraguayo presentó dura lucha, poniéndose a tiro de empate ganado tres puntos seguidos, pero no supo mantener la intensidad y terminó cediendo. A su vez ya en la segunda manda, el local impuso mayor jerarquía sin ofrecer oportunidad de reacción al paraguayo, que tras sostener su saque de arranque fue ampliamente superado.

Vallejo tras su paso por Brasil apunta a su participación en el ATP 250 de Chile, buscando sumar puntos que le permitan seguir escalando en el ránking ATP.

Daniel Vallejo
Redacción D10
