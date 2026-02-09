La quinta fecha del Apertura

Pasó la cuarta fecha del Torneo Apertura y la quinta jornada comenzará a jugarse desde el viernes. Así se desarrollará el quinto capítulo del certamen liguero de la Asociación Paraguaya de Fútbol.
Fecha 5 - Torneo Apertura
Viernes 13 de febrero
-Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo
Estadio: La Arboleda
Hora: 18:30
-Recoleta vs. Sportivo Luqueño
Estadio: ueno Luis Salinas
Hora: 20:30
Sábado 14 de febrero
-Olimpia vs. Rubio Ñu
Estadio: ueno Defensores del Chaco
Hora: 18:30
-Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo
Estadio: Ameliano Villeta
Hora: 20:30
Domingo 15 de febrero
-Sportivo Trinidense vs. Libertad
Estadio: Martín Torres
Hora: 18:30
-Cerro Porteño vs. Nacional
Estadio: ueno La Nueva Olla
Hora: 20:30