09 feb. 2026
Torneo Apertura

La quinta fecha del Apertura

La quinta jornada del Torneo Apertura se iniciará el viernes 13 de febrero con dos encuentros. Mirá cómo es la programación de este nueva fecha del certamen.

Febrero 09, 2026 11:51 a. m. • 
Por Redacción D10
Nacional Olimpia

Olimpia es el nuevo líder tras su victoria a Nacional.

Foto: Dardo Ramírez - ÚH

Pasó la cuarta fecha del Torneo Apertura y la quinta jornada comenzará a jugarse desde el viernes. Así se desarrollará el quinto capítulo del certamen liguero de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Fecha 5 - Torneo Apertura

Viernes 13 de febrero

-Guaraní vs. Sportivo San Lorenzo

Estadio: La Arboleda

Hora: 18:30

-Recoleta vs. Sportivo Luqueño

Estadio: ueno Luis Salinas

Hora: 20:30

Sábado 14 de febrero

-Olimpia vs. Rubio Ñu

Estadio: ueno Defensores del Chaco

Hora: 18:30

-Sportivo Ameliano vs. 2 de Mayo

Estadio: Ameliano Villeta

Hora: 20:30

Domingo 15 de febrero

-Sportivo Trinidense vs. Libertad

Estadio: Martín Torres

Hora: 18:30

-Cerro Porteño vs. Nacional

Estadio: ueno La Nueva Olla

Hora: 20:30

