Richard Sánchez, virtual refuerzo de Olimpia

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez, actualmente en Racing de Argentina, está muy cerca de concretar la vuelta al fútbol paraguayo, específicamente al club que lo formó como profesional: Olimpia.
Según compartió Fútbol a lo Grande en su cuenta de X, “está bien encaminada la vuelta” del volante de 29 años de edad, quien después de su salida del América de México careció de continuidad.
Está encaminada la vuelta de Richard Sánchez a Olimpia. El volante se encuentra con el plantel de Racing en el CIDE de Minga Guazu.
Su último partido con el 'Decano' fue el 18/5/2019
De 2019 a 2025 fue jugador del América, en 2025 defendió los colores de Racing