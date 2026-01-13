13 ene. 2026

Richard Sánchez, virtual refuerzo de Olimpia

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez, últimamente en Racing, está muy cerca de volver a su casa: Olimpia.

Enero 13, 2026 06:25 p. m. • 
Por Redacción D10
sanchez.jpg

Richard Sánchez, muy cerca de volver a Olimpia.

Foto: Archivo

El mediocampista paraguayo Richard Sánchez, actualmente en Racing de Argentina, está muy cerca de concretar la vuelta al fútbol paraguayo, específicamente al club que lo formó como profesional: Olimpia.

Según compartió Fútbol a lo Grande en su cuenta de X, “está bien encaminada la vuelta” del volante de 29 años de edad, quien después de su salida del América de México careció de continuidad.

Redacción D10
