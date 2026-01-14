14 ene. 2026
Olimpia

Richard Sánchez “tiene muchísimas ganas de venir”

Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, indicó que Ricahrd Sánchez “tiene muchísimas ganas de venir”, pero aclaró que siguen esperando una respuesta.

Enero 14, 2026 04:18 p. m. • 
Por Redacción D10
ssanchez.jpg

Richard Sánchez, jugador paraguayo de Racing.

Foto: Archivo.

Antes de viajar a Uruguay para acompañar al plantel de Olimpia, su presidente Rodrigo Nogués habló acerca de la situación de Richard Sánchez. “Tiene muchísimas ganas de venir, ya va a depender de Racing”, aseveró.

“Estamos esperando, no hay algo cerrado todavía. Hay una propuesta, estamos esperando respuesta”, explicó el titular franjeado. “Ojalá que se pueda dar, sería un sueño para nosotros poder contar con la vuelta de Richard y sería jun prestigio enorme para nuestro fútbol que un jugador de su talla pueda volver”, señaló.

Desde el martes, el nombre del volante suena muy fuerte en Olimpia. De concretarse, según el presidente del club, “en principio” sería el último refuerzo en caso de concretarse. El Decano tendrá dos amistosos en Uruguay, ante Colo Colo y Boca Juniors.

