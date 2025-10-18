Richard Ortiz y el respaldo de un histórico del Olimpia

Richard Ortiz fue defendido este sábado por un histórico jugador del Olimpia que supo levantar la Copa Libertadores con el club. En entrevista para el programa Fútbol a lo Grande, Víctor Quintana respaldó al actual volante decano.

“A mí me duele mucho, o me molesta un poco que después de cada partido se hable de Richard. Es un tipo que pone corazón y garra en la cancha, que siempre lucho y defendió la camiseta como debe ser”, fueron las primeras palabras del exjugador decano.

“Duele que cuando no salen las cosas que así sea la gente. Pero a Richard lo sacrificaron muy mal en estos tiempos que pasaron”, añadió.

“A Richard le exigen muchísimo porque sabemos las cualidades que tenía y mucho tiempo nos dio muchas alegrías con su esfuerzo y sacrificio. La gente olvida muy rápido lo que hizo. Él paso muy mal, se recuperó de lesiones feas y logró ponerse a un ritmo muy alto”, acotó.

“Richard tiene mucho todavía para que nos pueda dar una alegría”, sentenció Víctor Quintana, quien recordó que también recibió amenazas en su momento de jugador franjeado.