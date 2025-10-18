18 oct. 2025
Richard Ortiz y el respaldo de un histórico del Olimpia

Un jugador que conquistó la Copa Libertadores le dio su total respaldo a Richard Ortiz. “A mí me duele mucho, o me molesta un poco que después de cada partido se hable de Richard”, sostuvo.

Octubre 18, 2025 12:22 p. m. 
Richard Ortiz

Richard Ortiz, mediocampista capitán de Olimpia.

Foto: Gentileza - Olimpia

Richard Ortiz fue defendido este sábado por un histórico jugador del Olimpia que supo levantar la Copa Libertadores con el club. En entrevista para el programa Fútbol a lo Grande, Víctor Quintana respaldó al actual volante decano.

“A mí me duele mucho, o me molesta un poco que después de cada partido se hable de Richard. Es un tipo que pone corazón y garra en la cancha, que siempre lucho y defendió la camiseta como debe ser”, fueron las primeras palabras del exjugador decano.

“Duele que cuando no salen las cosas que así sea la gente. Pero a Richard lo sacrificaron muy mal en estos tiempos que pasaron”, añadió.

“A Richard le exigen muchísimo porque sabemos las cualidades que tenía y mucho tiempo nos dio muchas alegrías con su esfuerzo y sacrificio. La gente olvida muy rápido lo que hizo. Él paso muy mal, se recuperó de lesiones feas y logró ponerse a un ritmo muy alto”, acotó.

“Richard tiene mucho todavía para que nos pueda dar una alegría”, sentenció Víctor Quintana, quien recordó que también recibió amenazas en su momento de jugador franjeado.

