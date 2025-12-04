03 dic. 2025
Cerro Porteño arrasa en los Premios de Primera

Cerro Porteño se llevó varias distinciones en los Premios de Primera, organizado por la Asociación Paraguaya de Fútbol.

Cerro Porteño

Cerro Porteño se llevó varios premios colectivos e individuales.

En una noche que reunió a los principales protagonistas del fútbol paraguayo, en el Pabellón Social del CARDIF ubicado en el Parque Olímpico del COP, la Asociación Paraguaya de Fútbol premió a los destacados de la temporada y Cerro Porteño se quedó con varias distinciones.

Fueron distinguidos los campeones Libertad (Supercopa Paraguay 2024 y Torneo Apertura 2025), General Caballero JLM (Copa Paraguay 2025) y Cerro Porteño (Torneo Clausura 2025). En la rama femenina, Libertad (Anual Femenino 2025 y Copa eFe 2025).

Cerro Porteño se quedó con el Equipo Fair Play, también se lo premió por la Regla Juvenil y por ser el Mejor Club de las Divisiones Formativas. Guaraní se fue el Club con Mayor Crecimiento y Desarrollo en el CARDIF.

En la rama femenina, fueron reconocidos Cerro Porteño, General Caballero JLM, Recoleta y Sportivo Luqueño por ser los clubes con más minutos de acuerdo a la Regla Juvenil. Rodrigo Estigarribia fue el Jugador eFootball del Año.

Con relación a los jueces fueron premiados Juan Gabriel Benítez (Mejor Árbitro), Ivanna Luján Pera (Mejor Árbitra) Eduardo Cardozo (Mejor Árbitro Asistente) y Carlos Figueredo (Mejor Árbitro VAR).

Premios individuales

-Mejor Jugador: Blas Riveros (Cerro Porteño)
-Goleador: Juan Manuel Iturbe (Cerro Porteño)
-Goleadora: Amada Peralta (Olimpia)
-Futbolista Joven Revelación: Alexandro Maidana, (Guaraní)
-Mejor Arquero: Alexis Martín Arias (Cerro Porteño)
-Futbolista de la Gente: Blas Riveros, (Cerro Porteño)
-Técnico Destacado: Felipe Giménez (2 de Mayo)
-Técnico Destacado en Femenino: Ariel Rivaldi (Libertad)
-Mejor Gol del Año: Matías Cáceres (2 de Mayo)

