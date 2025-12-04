Cerro Porteño arrasa en los Premios de Primera

En una noche que reunió a los principales protagonistas del fútbol paraguayo, en el Pabellón Social del CARDIF ubicado en el Parque Olímpico del COP, la Asociación Paraguaya de Fútbol premió a los destacados de la temporada y Cerro Porteño se quedó con varias distinciones.

Fueron distinguidos los campeones Libertad (Supercopa Paraguay 2024 y Torneo Apertura 2025), General Caballero JLM (Copa Paraguay 2025) y Cerro Porteño (Torneo Clausura 2025). En la rama femenina, Libertad (Anual Femenino 2025 y Copa eFe 2025).

Cerro Porteño se quedó con el Equipo Fair Play, también se lo premió por la Regla Juvenil y por ser el Mejor Club de las Divisiones Formativas. Guaraní se fue el Club con Mayor Crecimiento y Desarrollo en el CARDIF.

En la rama femenina, fueron reconocidos Cerro Porteño, General Caballero JLM, Recoleta y Sportivo Luqueño por ser los clubes con más minutos de acuerdo a la Regla Juvenil. Rodrigo Estigarribia fue el Jugador eFootball del Año.

Con relación a los jueces fueron premiados Juan Gabriel Benítez (Mejor Árbitro), Ivanna Luján Pera (Mejor Árbitra) Eduardo Cardozo (Mejor Árbitro Asistente) y Carlos Figueredo (Mejor Árbitro VAR).

Premios individuales

-Mejor Jugador: Blas Riveros (Cerro Porteño)

-Goleador: Juan Manuel Iturbe (Cerro Porteño)

-Goleadora: Amada Peralta (Olimpia)

-Futbolista Joven Revelación: Alexandro Maidana, (Guaraní)

-Mejor Arquero: Alexis Martín Arias (Cerro Porteño)

-Futbolista de la Gente: Blas Riveros, (Cerro Porteño)

-Técnico Destacado: Felipe Giménez (2 de Mayo)

-Técnico Destacado en Femenino: Ariel Rivaldi (Libertad)

-Mejor Gol del Año: Matías Cáceres (2 de Mayo)