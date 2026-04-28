Examen de campeón en París

Visto el estado de fuerzas al que llegan los equipos al momento decisivo de la temporada, no hay duelo de nivel más elevado que el que proponen el París Saint-Germain, defensor del título de la Champions League, y el Bayern de Múnich, uno de los equipos más en forma del momento. Arrancará a las 16:00.

Considerado por muchos la final adelantada de la competición, el que salga vencedor habrá subido muchos peldaños en la escala de favoritismo, lo que otorga a la ida en el Parque de los Príncipes una importancia esencial.

Los franceses se comportan mejor ante su ruidoso público y el duelo de hoy dejará ya muchas indicaciones de lo que puede suceder. Bayern llega al duelo con la Bundesliga ya sentenciada y habiéndose asegurado el pase a la final de la Copa de Alemania.