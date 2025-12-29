29 dic. 2025
Nacional aclara el futuro de Sebastián Coates

El Nacional uruguayo aclaró este domingo el futuro del central y capitán Sebastián Coates con un mensaje en sus redes sociales en el que indicó: “Hay capitán para rato”.

Luego de que el Tricolor fuera campeón de la Liga Uruguaya se especuló que el futbolista con pasado en el Sporting portugués y el Liverpool de Inglaterra podía retirarse como lo hizo su compañero y amigo Mauricio Pereyra.

Sin embargo, el mensaje publicado en esta jornada por Nacional despejó las dudas: Coates seguirá siendo su capitán en la próxima temporada, en la que los dirigidos por Jadson Viera defenderán el título y disputarán una vez más la Copa Libertadores.

Nacido en Montevideo en 1990, el central que debutó de manera oficial el 18 de abril de 2009 retornó al Tricolor en julio del pasado año.

Tras disputar 97 encuentros con la camiseta de Nacional y conquistar tres ediciones del Campeonato Uruguayo, Coates fue transferido en 2011 a Liverpool en la que significó una de las ventas más importantes en la historia del fútbol del país sudamericano.

Luego de defender al conjunto británico en las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, el central retornó por primera vez a Nacional, aunque en esa oportunidad jugó apenas siete encuentros.

En su retorno a Europa jugó en el inglés Sunderland dos temporadas y luego fue traspasado al Sporting de Lisboa, club al que defendió en más de 200 encuentros y del que este sábado se despidió como ídolo.

Al mismo tiempo, Coates defendió en 51 encuentros a la selección uruguaya, con la que conquistó la Copa América 2011.

Tras su vuelta en julio del pasado año, el defensor jugó 62 partidos con Nacional, en los que sumó 34 victorias, 19 igualdades y nueve derrotas.

Asimismo, marcó cinco tantos y conquistó un Torneo Intermedio, una Supercopa Uruguaya y una Liga Uruguaya. Los tres títulos los logró venciendo en las finales a Peñarol.

