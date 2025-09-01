01 sept. 2025
Fútbol Internacional

Repudiable acción de Luis Suárez

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.

Septiembre 01, 2025 08:29 a. m. • 
Por Redacción D10
Seattle Sounders v Inter Miami CF - Leagues Cup Final

Luis Suárez tuvo una actitud poco profesional en la final de la Leagues Cup.

ALIKA JENNER/Getty Images via AFP

El uruguayo Luis Suárez, delantero del Inter Miami, escupió a un miembro del cuerpo técnico de los Seattle Sounders en una tangana final tras la final de la Leagues Cup perdida por 3-0 por el equipo de Florida.

Las cámaras de Apple TV captaron el momento en el que Suárez escupe al integrante del cuerpo técnico rival después de un altercado verbal.

El incidente se produjo cuando varios jugadores del Inter Miami y de los Seattle Sounders protagonizaron una pelea en el centro del campo después de que el árbitro pitara el final del encuentro.

Entre los involucrados también estuvo el español Sergio Busquets.

En la rueda de prensa posterior al partido, el técnico del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo que no había visto lo que ocurrió.

“A nadie nos gusta que al final del partido haya este tipo de acciones, cuando hay una reacción, puede ser que haya una provocación, pero no sé qué es lo que pasó", afirmó Mascherano. EFE

Luis Suárez Inter Miami Leagues Cup
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Facundo-Buonanotte.jpg
Fútbol Internacional
Tras descartar a Enciso, BlueCo ahora va por Buonanotte
Luego de que esta semana la venta del pase del paraguayo Julio Enciso al grupo empresarial BlueCo se frustara, ahora Brighton se encuentra negociando el traspaso de otro de sus jugadores sudamericanos que no han tenido mucho rodaje con las Gaviotas: el argentino Facundo Buonanotte.
Agosto 29, 2025 03:03 p. m.
 · 
Redacción D10
Antonio Sanabria
Fútbol Internacional
Le “robaron” a Antonio Sanabria su primer gol
El paraguayo Antonio Sanabria estuvo muy cerca de anotar su primer gol con el Cremonese tras dejar en el suelo al portero rival, pero su compañero Franco Vázquez se quedó con el tanto.
Agosto 29, 2025 02:17 p. m.
 · 
Redacción D10
Xavi Simons
Fútbol Internacional
El Tottenham ficha a Xavi Simons
El Tottenham Hotspur confirmó este viernes el fichaje del atacante neerlandés del RB Leipzig Xavi Simons, por 51 millones de libras (60 millones de euros).
Agosto 29, 2025 01:22 p. m.
 · 
Redacción D10
mourinho324.jpg
Fútbol Internacional
El Fenerbahce de Estambul destituye a José Mourinho
El Fenerbahce de Estambul anunció este viernes la destitución del entrenador portugués José Mourinho, poco después de que el equipo quedara fuera de la Liga de Campeones tras perder (1-0) contra el Benfica en la última ronda previa.
Agosto 29, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Julio Enciso
Fútbol Internacional
La operación “Julio Enciso a BlueCo” aún no estaría caída
El delantero Julio Enciso aún no tiene bien definido su futuro. Cuando todo indicaba que no se uniría al grupo BlueCo, informaciones señalan que la operación todavía estaría activa.
Agosto 28, 2025 05:06 p. m.
 · 
Redacción D10
GsSsM8DWAAAlWgO.jfif
Fútbol Internacional
Enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones
Relación de enfrentamientos de la primera fase de la Liga de Campeones, según el sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco y cuyo calendario anunciará la UEFA el sábado.
Agosto 28, 2025 03:57 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más