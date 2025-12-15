Año redondo

Narciso Meza - ITAPÚA

Surgido en las inferiores de Olimpia, donde debutó de la mano del entonces técnico Éver Hugo Almeida en la temporada del 2013, el itapuense Walter David Clar Fritz, de 31 años de edad, está pasando por uno de sus mejores momentos como futbolista.

De un amplio recorrido por clubes de Primera del fútbol paraguayo, Uruguay y Portugal, Walter está haciendo historia con el Chapecoense del Brasil, club con el cual clasificó recientemente para jugar el próximo año en la Serie A del vecino país. Es una de sus principales figuras y goleador desde el inicio del año 2024.

El nacido en Pirapó, Departamento de Itapúa, el 27 de setiembre de 1994 y crecido en la localidad de Edelira, población del nordeste itapuense, habló con Última Hora sobre su presente futbolístico, aprovechando que está disfrutando de sus vacaciones en la casa de sus padres.

Está feliz por ascender a la Primera División y señaló que fue una dura temporada, donde se pudo conseguir el objetivo de llevar nuevamente al equipo de la ciudad de Chapecó a la élite.

Clar tiene contrato por un año más con el club y señaló que no pierde la esperanza de ser convocado a la Selección Paraguaya que jugará el Mundial del 2026 en el Norte del continente.

Por ahora no ve la posibilidad de retornar al fútbol paraguayo porque tiene compromiso con el Chapecoense con una proyección de ampliar su contrato por más tiempo.

“Gracias a Dios, fue un año muy bueno porque conseguimos la clasificación para que el Chapecoense vuelva a la Primera; además, pude convertir varios goles, en un fútbol muy competitivo, aún siendo de Segunda División”, comenzó diciendo.

Walter es muy familiero, jovial, atento y educado. Contó que las veces que puede viene hasta la casa de sus padres en Edelira para compartir con la familia.

“Desde que me fui a las inferiores de Olimpia ya hace muchos años, siempre cuando puedo vengo a casa porque uno extraña a la familia, aunque hoy con la tecnología se pueden compartir videos, llamadas y mensajes, pero nunca es lo mismo con las reuniones familiares y los amigos de siempre”, apuntó. “El apoyo de la familia es fundamental para mí y está intacto desde que comencé en el fútbol. Estoy muy agradecido con mis padres, mis hermanos y la familia que formamos con mi señora y mis dos hijos”, dijo.

El itapuense debutó en el Decano en el año 2013 y jugó en Para Uno hasta el 2015 cuando emigró a otro club que fue Rubio Ñu, cuando él estaba en el círculo de honor.

De ahí pasó a General Díaz, también cuando jugaba en Primera; posteriormente, se incorporó a Luqueño, donde jugó en el 2016 y 2017.

En el segundo campeonato del 2017, volvió a General Díaz, en el 2018 pasó al Independiente de Campo Grande, donde estuvo dos temporadas. En su recorrido también defendió la camiseta de Sol de América en el 2019, de Nacional en los años 2020 y 2021, con un intervalo en Guaraní en el Apertura 2021. También jugó en River Plate y Tacuary en dos años. Fue a Portugal, luego vino a un club de Uruguay hasta que recaló en el Chapeconse en el 2024, donde tiene contrato hasta diciembre del 2026.

“Tuve la posibilidad de jugar en casi todos los clubes de Primera de nuestro país y también en el exterior como en Portugal y Uruguay, gracias a Dios siempre me fue bien y hoy creo que estoy en un momento de mucha madurez”, afirmó.

Sobre sus vacaciones, agregó que primero pasó unos días en Brasil, luego fue a pescar a Uruguay, invitado por unos compañeros, y después llegó hasta la casa de sus padres, donde está disfrutando de la familia.

Walter manifestó que en lo personal tuvo una excelente temporada en Brasil.

“En lo personal fue un año redondo, ya que me consolidé en el equipo, me tocó jugar todos los partidos de titular, fui el goleador de mi club y conseguimos el ascenso. No me imaginaba que iba a tener un año brillante”, refirió. Sobre las expectativas para el 2026, señaló que espera seguir como fue este año. “Tengo mucho sueño de que me siga yendo bien el año que viene, seguir manteniendo o mejorando inclusive mi rendimiento”, sentenció.