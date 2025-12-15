15 dic. 2025
Fútbol Internacional

La AFA denuncia “ataque coordinado” del Gobierno de Milei

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) denunció este lunes un “ataque coordinado” por parte del Gobierno de Javier Milei, tras la denuncia por corrupción contra su presidente que hizo la exministra de Seguridad y actual senadora oficialista Patricia Bullrich ante la Conmebol.

Por Redacción D10 
Por Redacción D10
La tensión entre el Gobierno de Milei y la AFA lleva más de un año.

El reclamo de la AFA se dio mediante un comunicado que se publicó tras la denuncia de Bullrich y el inicio, días atrás, de investigaciones judiciales contra su presidente, Claudio Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, a partir de denuncias de organismos estatales dependientes del Gobierno de Milei.

“Insisten con presentarnos como la AFA peronista, cuando fuimos nosotros quienes no acompañamos con nuestra imagen la compulsa proselitista”, añadió el texto.

Tapia y Toviggino son investigados por sus presuntos vínculos con empresarios y financistas de quienes se sospecha están envueltos en casos de corrupción, en una causa por presunto caso de lavado de dinero por la cual durante la semana pasada se realizaron allanamientos en las instalaciones de 17 clubes argentinos y la propia sede de la AFA.

Este lunes, Bullrich denunció a ambos ante la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) por corrupción y pidió sanciones disciplinarias en su contra.

Según la presentación de la senadora, la gestión de Tapia en la AFA presenta violaciones a “principios de integridad, deber fiduciario, conflicto de intereses, transparencia en las contrataciones, uso adecuado de recursos, y prevención del lavado de activos dentro de las federaciones miembro”.

En su comunicado, publicado horas después de esta denuncia, la AFA subrayó que prefiere “privilegiar el fútbol frente a cuestiones político partidarias” y agregó: “Nosotros seguimos haciendo lo que siempre hicimos, poner la pelota en el piso, jugar simple, mirar el largo del campo y trabajar para que el fútbol argentino siga creciendo. Si eso genera sospechas, teorías creativas o debates interminables, será porque estamos haciendo las cosas demasiado bien”.

La tensión entre el Gobierno de Milei y la AFA lleva más de un año y se disparó por la intención del Ejecutivo de avanzar con un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol local, algo que fue rechazado de plano por la entidad rectora del fútbol argentino y por la mayoría de los clubes.

“Un capítulo aparte se lo lleva la intención de imponer las sociedades anónimas deportivas, en contra de la libertad que tienen los clubes a través de sus dirigentes para elegir el modelo de asociaciones civiles sin fines de lucro”, expresó al respecto el comunicado de la AFA.

La entidad, por otra parte, cuestionó con dureza al Gobierno de Milei y destacó la elevada cifra de empleos perdidos desde su asunción en diciembre de 2023 y la cantidad de fábricas y empresas que debieron cerrar sus puertas.

Argentina
Redacción D10
G8LyZ5gW4AAkhEs.jpeg
Fútbol Internacional
El Toluca de Morales logra el bicampeonato
Toluca derrotó este domingo por 9-8 en la tanda de penales al Tigres UANL, con una falla decisiva del campeón mundial argentino Ángel Correa, para retener el título en el torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano.
Diciembre 15, 2025 09:00 a. m.
 · 
Redacción D10
jcl.png
Fútbol Internacional
Conocerán a sus rivales
Los representantes paraguayos en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año conocerán este jueves 18 de diciembre, a las 12:00, a sus respectivos rivales en las fases iniciales, en el sorteo de emparejamientos a realizarse en la ciudad de Luque.
Diciembre 15, 2025 08:00 a. m.
 · 
Redacción D10
walter-clar-chapecoense-e1755540635725.jpg
Fútbol Internacional
Año redondo
El paraguayo Walter Clar cerró una temporada fantástica en Brasil y no pierde de vista la Selección Paraguaya de Fútbol.
Diciembre 15, 2025 07:19 a. m.
 · 
Redacción D10
Inter
Fútbol Internacional
Lautaro coloca al Inter en lo más alto
El argentino Lautaro Martínez marcó este domingo el tanto decisivo en la victoria del Inter de Milán ante el Génova (1-2) que coloca a los ‘nerazzurri’ en lo más alto de la tabla de la Serie A tras los pinchazos de Milan y Nápoles.
Diciembre 14, 2025 07:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Real Madrid
Fútbol Internacional
Mbappé y Rodrygo dan aire al Real Madrid
El Real Madrid sufrió y respiró en Vitoria después de el Deportivo Alavés igualara el gol de Kylian Mbappé (1-1) en la segunda parte, pero Rodrygo deshizo la igualada tras una buena cabalgada de Vinicius en el minuto 76.
Diciembre 14, 2025 07:12 p. m.
 · 
Redacción D10
Juan Cabal
Fútbol Internacional
Juan Cabal desbloquea a la Juve
El colombiano Juan Cabal desbloqueó este domingo a la Juventus con un gol en el minuto 64 ante el Bolonia (0-1), apenas ciento ochenta segundos después de saltar al campo, y decidió un duelo que devuelve a la ‘Vecchia Signora’ a los puestos de competiciones europeas.
Diciembre 14, 2025 07:04 p. m.
 · 
Redacción D10
