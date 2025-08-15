Remontada paraguaya para despedirse con victoria en voleibol

Paraguay se despidió en voleibol femenino logrando su primera victoria en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El team nacional venció a Chile por 3-2 y obtuvo el séptimo lugar en este deporte.

El encuentro no fue fácil ya que las chicas paraguayas cayeron en los dos primeros sets y la remontada comenzó en el tercero, que además significó el primer set ganado por el team local en estos juegos. El dominio guaraní continuó en el cuarto set y la victoria se concretó al imponerse en el quinto.

En los juegos anteriores, Paraguay perdió 3-0 con Costa Rica, también con Argentina y Cuba en fase de grupos. Repitió marcador contra Cuba, pero en la segunda fase y finalmente festejó el primer triunfo en el choque por el séptimo lugar.