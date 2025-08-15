15 ago. 2025
Juegos Panamericanos

Remontada paraguaya para despedirse con victoria en voleibol

Las chicas de Paraguay se quedaron con el séptimo lugar en voleibol de estos Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 tras vencer a Chile por 3-2, luego de perder los dos sets iniciales.

Agosto 15, 2025 11:27 a. m. • 
Por Redacción D10
Las chicas lograron su primer triunfo.

Paraguay se despidió en voleibol femenino logrando su primera victoria en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025. El team nacional venció a Chile por 3-2 y obtuvo el séptimo lugar en este deporte.

El encuentro no fue fácil ya que las chicas paraguayas cayeron en los dos primeros sets y la remontada comenzó en el tercero, que además significó el primer set ganado por el team local en estos juegos. El dominio guaraní continuó en el cuarto set y la victoria se concretó al imponerse en el quinto.

En los juegos anteriores, Paraguay perdió 3-0 con Costa Rica, también con Argentina y Cuba en fase de grupos. Repitió marcador contra Cuba, pero en la segunda fase y finalmente festejó el primer triunfo en el choque por el séptimo lugar.

