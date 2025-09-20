20 sept. 2025
Torneo Clausura

Recoleta y Tembetary se enfrentan por puntos de oro

En Campo Grande, Recoleta y Atlético Tembetary se medirán en un encuentro catalogado como el partido de los seis puntos, por la 13ª fecha del Torneo Clausura.

Septiembre 20, 2025 08:21 a. m. • 
Por Redacción D10
Alejandro Silva

Alejandro Silva, capitán de Recoleta.

Foto: Gentileza - APF

Recoleta FC y Atlético Tembetary animarán el famoso partido de seis puntos, será en el estadio Ricardo Gregor, en el barrio Campo Grande, de Asunción, desde las 16:30.

Será crucial para ambos ganar los tres puntos pensando en la permanencia en Primera División. En el caso del Canario para seguir manteniendo ventaja sobre General Caballero JLM, que ayer le goleó al SPortivo Luqueño.

Mientras que una derrota del Rojiverde estaría casi sentenciando su suerte a la segunda categoría del fútbol paraguayo.

Redacción D10
