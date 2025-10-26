25 oct. 2025
Torneo Clausura

Recoleta y Libertad chocan en Campo Grande

En el estadio Ricardo Gregor, desde las 20:00, Deportivo Recoleta recibe a Libertad, en la prosecución de la fecha 18 del torneo Clausura.

Por Redacción D10
Libertad y Recoleta se medirán por la fecha 18 del torneo Clausura.

Para el Funebrero, el compromiso es fundamental, en su lucha por asegurar su cupo para la Copa Sudamericana 2026, apuntando además a consolidar su momento en la Copa de Primera para seguir escalando en la clasificación del Clausura.

A su vez el Gumarelo, que luego de coronarse en el Apertura, no tuvo un buen desempeño en Libertadores, prolongando ese andar irregular en Copa Paraguay y en el Clausura, quiere recuperar en confianza para desprenderse de la zona baja de la clasificación.

El Canario en la ronda anterior cedió ante Guaraní por 2 a 1, mientras que el Albinegro que en la fecha pasada cedió ante Sportivo Ameliano por 2-1, arrastra una racha negativa de 6 compromisos sin ganar, sumando 5 choques por el torneo Clausura (4 derrotas y 1 empate) y 1 empate con derrota en penales en Copa Paraguay.

Redacción D10
