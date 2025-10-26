Recoleta y Libertad chocan en Campo Grande

Para el Funebrero, el compromiso es fundamental, en su lucha por asegurar su cupo para la Copa Sudamericana 2026, apuntando además a consolidar su momento en la Copa de Primera para seguir escalando en la clasificación del Clausura.

A su vez el Gumarelo, que luego de coronarse en el Apertura, no tuvo un buen desempeño en Libertadores, prolongando ese andar irregular en Copa Paraguay y en el Clausura, quiere recuperar en confianza para desprenderse de la zona baja de la clasificación.

El Canario en la ronda anterior cedió ante Guaraní por 2 a 1, mientras que el Albinegro que en la fecha pasada cedió ante Sportivo Ameliano por 2-1, arrastra una racha negativa de 6 compromisos sin ganar, sumando 5 choques por el torneo Clausura (4 derrotas y 1 empate) y 1 empate con derrota en penales en Copa Paraguay.