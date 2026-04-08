08 abr. 2026
Copa Sudamericana

Recoleta vs. San Lorenzo: Paso a paso

Recoleta hace su debut histórico en la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana recibiendo en el estadio Defensores del Chaco a partir de las 19:00 a San Lorenzo de Almagro.

Abril 08, 2026 06:30 p. m. • 
Por Redacción D10
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Recoleta y San Lorenzo se medirán en el estadio Defensores del Chaco.

Recoleta San Lorenzo Copa Sudamericana
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