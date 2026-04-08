Recoleta vs. San Lorenzo: Paso a paso

El América de Cali, con los ex Cerro Jean Fernandes y Rafael Carrascal, clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Sudamericana al vencer por 2-1 al Atlético Bucaramanga en el partido único de la primera ronda del torneo continental con un tanto del juvenil Tilman Palacios, la figura del partido.
Recoleta hizo historia en la Copa Sudamericana al eliminar este jueves a Nacional, en los penales, tras igualar 1-1 en tiempo normal. Óscar Toledo, que ingresó para los lanzamientos, fue el héroe del Canario.
Desde las 19:00 comenzará a rodar el balón en el Defensores del Chaco, los protagonistas serán Nacional y Recoleta FC, que se enfrentarán por conseguir un lugar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
Una actuación excepcional del argentino Rodrigo Contreras llevó este miércoles a Millonarios a vencer por 1-3 al Atlético Nacional en el partido único de la ronda de clasificación de la Copa Sudamericana, por lo que jugará la fase de grupos del torneo continental.
Palestino clasificó este miércoles a la fase de grupos de la copa Sudamericana tras vencer a Universidad de Chile en un último minuto de locura en el estadio Nacional en el que se vieron dos goles, el que le daba a los universitarios el empate y una posible definición a penales, y el que sentenciaba la eliminatoria para la visita.