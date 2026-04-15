Gremio supera a Deportivo Riestra con Fabián Balbuena

Grêmio, con el paraguayo Fabián Balbuena como titular, capitán y reemplazado a los 75 minutos, logró este martes sus primeros tres puntos en el grupo F de la Copa Sudamericana tras vencer por 1-0 al Deportivo Riestra, con un gol sobre el final del belga Francis Amuzu que sentenció un encuentro que se le había complicado al conjunto brasileño tras quedar en inferioridad numérica.

Desde el pitido inicial, el equipo dirigido por el portugués Luis Castro asumió el protagonismo, aunque la posesión de la pelota no se tradujo en oportunidades de gol.

El planteamiento ultradefensivo del conjunto argentino tejió una red que Grêmio al inicio no logró descifrar, mostrando serias dificultades para generar peligro en el área rival durante gran parte del encuentro.

El panorama se oscureció para los Gaúchos al inicio del segundo tiempo, cuando el mediocampista Juan Ignacio Nardoni vio la tarjeta roja directa tras una acción temeraria sobre un jugador rival.

Pese a contar con un hombre más, el equipo dirigido por Guillermo Duró no supo capitalizar la ventaja y consiguió pasar muy pocas veces de mitad de cancha.

Cuando el empate sin goles parecía inamovible, una gran maniobra de José Enamorado, quien logró sortear rivales hasta internarse en el área, terminó en los pies de Amuzu.

El belga no perdonó y firmó el tanto que le permitió a Grêmio recuperarse del traspié sufrido en el debut ante Montevideo City Torque. EFE