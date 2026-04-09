09 abr. 2026
Copa Sudamericana

Con un jugador menos, River Plate se lleva un punto de Bolivia

El River Plate del argentino Eduardo Coudet se llevó este jueves un punto de Bolivia tras empatar a uno con el club Blooming, en el inicio de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Abril 09, 2026 07:10 a. m. • 
Por Redacción D10
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El Millonario se llevó un punto de Bolivia.

Foto: @Sudamericana

Sebastián Driussi puso en ventaja al Millonario en el minuto 35 y el colombiano Antony Vásquez logró el empate para el Blooming en el minuto 53, en el partido disputado en el estadio Ramón ‘Tahuichi’ Aguilera de la ciudad oriental de Santa Cruz.

El encuentro deja a ambos planteles liderando temporalmente el grupo H, con una unidad cada uno y a la espera de lo que ocurra en el partido que disputarán mañana el Carabobo venezolano y el Bragantino brasileño.

A los cuatro minutos del inicio del partido, el Millonario se quedó con diez jugadores en cancha tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta, por una falta contra el delantero colombiano Bayron Garcés.

La jugada fue previamente verificada por el árbitro colombiano Andrés Rojas a través del VAR.

Los dirigidos por el exseleccionador de Bolivia Mauricio Soria mostraron un juego más ofensivo, aunque poco certero, en la primera mitad, mientras que el River apeló al contragolpe para intentar sorprender a los locales.

El marcador finalmente se abrió en el minuto 35 a favor del River, con un centro de Fabricio Bustos que conectó con Driussi para el gol.

En la segunda mitad, el Blooming igualó en el minuto 53 mediante una jugada combinada entre Moisés Villarroel y Vásquez que sorprendió al guardameta argentino Santiago Beltrán.

La Academia de Santa Cruz pisó el acelerador en busca del segundo en la recta final del partido y estuvo cerca de lograrlo en el minuto 82, pero Beltrán contuvo el ataque.

Además de la expulsión de Martínez Quarta, el árbitro Garcés amonestó a Vila, Giménez, Centella, Enoumba e Hinojoza

En la segunda fecha, el River Plate recibirá la próxima semana al Carabobo en Buenos Aires y el Blooming visitará al Bragantino en Sao Paulo.

Copa Sudamericana River Plate Blooming
Redacción D10
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