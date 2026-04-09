09 abr. 2026
Copa Sudamericana

Universidad Central vs. Libertad: Paso a paso

Libertad debuta en la Copa Libertadores 2026 en condición de visitante frente a Universidad Central.

Abril 09, 2026 05:51 p. m. • 
Por Redacción D10
Universidad Central vs. Libertad

Libertad Universidad Central Copa Sudamericana
Redacción D10
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