Torneo Clausura

Recoleta fue mejor entre necesitados

Deportivo Recoleta se hizo fuerte en Campo Grande y logró un importante triunfo ante el 2 de Mayo.

Agosto 30, 2025 06:37 p. m.
Buena victoria de Recoleta ante 2 de Mayo.

En un duelo entre dos equipos que hace semanas no conocían lo que es el triunfo, el que salió mejor parado y, finalmente, victorioso, fue Deportivo Recoleta, más inteligente y eficaz que 2 de Mayo.

Fue un 2 a 0 muy expresivo de lo que sucedió en la cancha. Recoleta hizo un fútbol práctico, dedicado a golpear al rival con pelotas largas para su mejor jugador ayer, Brahian Ferreira.

Él fue quien marcó el tanto de apertura en el minuto 17. Burló el achique descoordinado de la defensa pedrojuanina y definió por alto a la salida del arquero.

Marcada la ventaja, Recoleta se replegó pero de manera muy ordenada. En el segundo tiempo, ese orden no solo le permitió no sufrir los embates del 2 de Mayo, sino logró aumentar la ventaja cuando dispuso de su otra arma: la pelota parada.

Un venenoso tiro libre a los 47’ fue desviado lo justo por Hugo Sandoval para vencer por segunda vez el arco contrario. Recoleta se sacude con la victoria, mientras el “2”, que tuvo el regreso de Felipe Giménez en el banco, sigue huérfano de triunfos.

Más contenido de esta sección
Torneo Clausura
Guaraní humilla a Libertad en Tuyucuá
Contundente, con buen fútbol y siendo muy práctico, Guaraní humilló a Libertad en su Huerta goleándolo por 4-0 y de esta manera se ubica a un solo punto del líder Cerro Porteño (20 puntos).
Agosto 25, 2025 08:29 p. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Felipe Giménez vuelve al 2 de Mayo
Felipe Giménez es nuevo entrenador del 2 de Mayo en reemplazo de Marcelo Palau.
Agosto 25, 2025 11:52 a. m.
Torneo Clausura
Electrizante cierre en La Huerta
Promesa de buen fútbol en La Huerta, desde las 18:30, Libertad (12 puntos) recibirá a Guaraní (16) en el cierre de la jornada 9 del Torneo Clausura 2025.
Agosto 25, 2025 06:57 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Olimpia vuelve a tropezar en el Este
General Caballero de Juan León Mallorquín propina otro durísimo golpe a Olimpia, le ganó por 2-0 con goles de Clementino González y Miller Mareco. Esta es la tercera derrota del Franjeado en el Este del país en el mismo torneo.
Agosto 24, 2025 05:59 p. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
El Decano quiere volver al triunfo
Olimpia pretende romper su mala racha y levantar cabeza con victoria ante General.
Agosto 24, 2025 08:42 a. m.
 · 
Redacción D10
Torneo Clausura
Cerro Porteño recibe a Trinidense
El Ciclón ya concentra toda su energía en el plano local, donde lidera con autoridad.
Agosto 24, 2025 08:26 a. m.
 · 
Redacción D10
