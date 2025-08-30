Recoleta fue mejor entre necesitados

En un duelo entre dos equipos que hace semanas no conocían lo que es el triunfo, el que salió mejor parado y, finalmente, victorioso, fue Deportivo Recoleta, más inteligente y eficaz que 2 de Mayo.

Fue un 2 a 0 muy expresivo de lo que sucedió en la cancha. Recoleta hizo un fútbol práctico, dedicado a golpear al rival con pelotas largas para su mejor jugador ayer, Brahian Ferreira.

Él fue quien marcó el tanto de apertura en el minuto 17. Burló el achique descoordinado de la defensa pedrojuanina y definió por alto a la salida del arquero.

Marcada la ventaja, Recoleta se replegó pero de manera muy ordenada. En el segundo tiempo, ese orden no solo le permitió no sufrir los embates del 2 de Mayo, sino logró aumentar la ventaja cuando dispuso de su otra arma: la pelota parada.

Un venenoso tiro libre a los 47’ fue desviado lo justo por Hugo Sandoval para vencer por segunda vez el arco contrario. Recoleta se sacude con la victoria, mientras el “2”, que tuvo el regreso de Felipe Giménez en el banco, sigue huérfano de triunfos.