Luis Vidal ve a Alejandro Silva en Olimpia en 2026

El presidente de Recoleta, Luis Vidal, cree que Alejandro Silva jugará su último juego con la casaca canaria este jueves y que posteriormente retornará a Olimpia, club con el cual se identifica bastante.

“Creo que mañana juega posiblemente su último partido en Recoleta”, dijo con relación al choque contra Nacional. El jugador suena para retornar a Olimpia. “Por lo que yo sé, de otro lugar, seguramente él va a culminar su carrera en Olimpia”, acotó en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“Por lo que sé, por lo que leí, por lo que escuché, tiene muchísimas posibilidades de volver a Olimpia. Por eso creo que mañana será su último partido con Recoleta”, insistió el presidente del Canario quien aclaró que el contrato del jugador vence a fin de año.