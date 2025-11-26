26 nov. 2025
Recoleta

Lucas Romero, con oferta concreta de Universidad de Chile

El futuro de Lucas Romero, jugador de Recoleta, podría estar en la Universidad de Chile, de acuerdo con las palabras del presidente del club canario, Luis Vidal.

Noviembre 26, 2025 12:27 p. m. • 
Por Redacción D10
Lucas Romero tendría futuro internacional.

Lucas Romero vivió un buen año en filas de Recoleta y esto le valió algunas convocatorias para la Selección Paraguaya en la que llegó a debutar en el último partido amistoso, ante Chile.

Su nivel también lo puso en la mira de otros clubes y uno de ellos es la Universidad de Chile. “Uno de los que hizo una oferta firme fue Universidad de Chile”, aseveró Luis Vidal en charla para el programa Fútbol a lo Grande.

“La oferta firme, oficial, llegó y las otras solo hablamos pero no llegaron firmes. Esa oferta es buena, es la que se está analizando para ver si se define en las próximas horas”, detalló.

Añadió que “de las más serias que se presentaron son ellos los que demostraron el mayor interés y la oferta es concreta”. Por último, afirmó que “quedará un porcentaje para el club” pensando en una posible venta.

