Recoleta suma a Allan Wlk

El Canario, que el próximo año tendrá la posibilidad de jugar doble competencia con el torneo Apertura y la Copa Sudamericana, se mueve en el mercado de pases y confirmó el arribo del delantero Allan Wlk.

El jugador, canterano de Olimpia y últimamente en el ascenso de México, retorna al país y se suma a filas del Deportivo Recoleta, según confirmó este viernes el presidente Luis Vidal en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Otro con el que arreglaron es el lateral Facundo Echeguren, que seguirá en el equipo y con Nicolás Marotta, quien estuvo esta temporada en el Atlético Tembetary.

Vidal comentó que están pendiente de las posibles ofertas que lleguen por Lucas Romero y Gonzálo Falcón para actuar en consecuencia y buscar posibles sustitutos, al tiempo de seguir buscando un zaguero zurdo para reforzar la defensa.

El plantel comenzará a trabajar este 15 de diciembre con miras a la temporada 2026 y luego, desde el 2 de enero, se trasladará a Juan León Mallorquín en donde realizará los trabajos fuertes antes del inicio del Apertura 2026.