12 dic. 2025
Recoleta

Recoleta suma a Allan Wlk

El Deportivo Recoleta, que el lunes próximo comenzará la pretemporada, confirmó la llegada del delantero Allan Wlk.

Diciembre 12, 2025 12:24 p. m. • 
Por Redacción D10
wlk.jpg

Allan Wlk, delantero de Olimpia y las juveniles de Paraguay.

El Canario, que el próximo año tendrá la posibilidad de jugar doble competencia con el torneo Apertura y la Copa Sudamericana, se mueve en el mercado de pases y confirmó el arribo del delantero Allan Wlk.

El jugador, canterano de Olimpia y últimamente en el ascenso de México, retorna al país y se suma a filas del Deportivo Recoleta, según confirmó este viernes el presidente Luis Vidal en charla con Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM.

Otro con el que arreglaron es el lateral Facundo Echeguren, que seguirá en el equipo y con Nicolás Marotta, quien estuvo esta temporada en el Atlético Tembetary.

Vidal comentó que están pendiente de las posibles ofertas que lleguen por Lucas Romero y Gonzálo Falcón para actuar en consecuencia y buscar posibles sustitutos, al tiempo de seguir buscando un zaguero zurdo para reforzar la defensa.

El plantel comenzará a trabajar este 15 de diciembre con miras a la temporada 2026 y luego, desde el 2 de enero, se trasladará a Juan León Mallorquín en donde realizará los trabajos fuertes antes del inicio del Apertura 2026.

Recoleta Luis Vidal Mercado de Pases
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Recoleta FC_63616268.jfif
Recoleta
Luis Vidal confiado para el duelo ante Guaraní
Recoleta FC consiguió una victoria épica en la fecha 16 del Clausura, venció por primera vez en su historia a Olimpia, gracias al único tanto de Sebastián Vargas
Octubre 14, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta.jpg
Recoleta
En Recoleta están felices por la gran campaña
Recoleta está realizando una gran temporada, prácticamente salvado del descenso y apuntando a la clasificación a la Sudamericana 2026.
Octubre 12, 2025 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Romero_61102147.jpg
Recoleta
Recoleta compra el pase de Lucas Romero
Luis Vidal confirmó en Radio Monumental 1080 AM que el Deportivo Recoleta adquirió el pase del Seleccionado Albirrojo Lucas Romero.
Octubre 06, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
G1kUVhaXoAAOtdm.jpeg
Recoleta
Silva rinde alto y Vidal buscará extender vínculo
Este es uno de los mejores años de Alejandro Silva en el fútbol paraguayo y en su extensa carrera futbolística jugando actualmente en filas de Recoleta. El charrúa fue autor de un verdadero golazo en la victoria 4-1 ante Ameliano y en charla con Fútbol a lo Grande dejó sus sensaciones.
Octubre 01, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Silva
Recoleta
Alejandro Silva: “El gol más lindo de mi carrera”
Alejandro Silva anotó un verdadero golazo en la victoria de Recoleta ante Ameliano y reconoció que fue el gol más lindo de su carrera, aunque aclaró que el mejor fue aquél convertido con Olimpia en la final de la Libertadores.
Septiembre 30, 2025 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
ghh.png
Recoleta
Gonzálo Falcón: “Fue una tocadita”
El golero de Recoleta explicó la insólita jugada en la que fue expulsado por un gesto indecoroso.
Septiembre 22, 2025 12:21 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más