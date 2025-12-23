23 dic. 2025
Recoleta

Tales Wastowski puede concretar su vínculo con el Canario

El guardameta brasileño, Tales Wastowski, de 28 años de edad y 1,95 de estatura, podría convertirse en el nuevo portero de Recoleta FC para la temporada 2026.

Diciembre 23, 2025 06:55 a. m. • 
Por Redacción D10
Tales_64776674.jpg

En la mira. Tales Wastowski, de gran desempeño en 2025.

El arquero ha demostrado buenas cualidades en varios partidos con el General Caballero de Juan León Mallorquín y, además, se coronó campeón de la Copa Paraguay con el elenco altoparanaense. Esta situación se da ante la posible salida del arquero uruguayo Gonzalo Falcón, pese a que extendió su vínculo hasta el 2027.

Para el proyecto 2026, la directiva de Reco aseguró las contrataciones de Allan Wlk, Nicolás Marotta, Kevin Parzajuk y Antonio Samaniego, quien fue presentado ayer junto al titular del club, Luis Vidal.

Redacción D10
