Tales Wastowski puede concretar su vínculo con el Canario

El arquero ha demostrado buenas cualidades en varios partidos con el General Caballero de Juan León Mallorquín y, además, se coronó campeón de la Copa Paraguay con el elenco altoparanaense. Esta situación se da ante la posible salida del arquero uruguayo Gonzalo Falcón, pese a que extendió su vínculo hasta el 2027.

Para el proyecto 2026, la directiva de Reco aseguró las contrataciones de Allan Wlk, Nicolás Marotta, Kevin Parzajuk y Antonio Samaniego, quien fue presentado ayer junto al titular del club, Luis Vidal.