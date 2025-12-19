Vidal: “Será un lindo partido ante Nacional”

En el caso del Canario tendrá como rival al Trico. Para Reco será la primera vez en el campo internacional.

Su presidente, Luis Vidal en charla con Fútbol a lo Grande destacó la importancia para el club. “Será un lindo partido ante Nacional por la Sudamericana, nos vamos a preparar con todo para el campeonato y ese encuentro copero”, dijo Vidal. 250.000 dólares embolsará Recoleta por su condición de visitante, y el Trico 225.000 por ser local.