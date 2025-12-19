19 dic. 2025
Recoleta

Vidal: “Será un lindo partido ante Nacional”

Ayer, se realizó el sorteo de los emparejamientos de la Copa Sudamericana 2026, para su primera fase. Cabe destacar que los equipos paraguayos (Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta) tendrán que medirse entre sí por dos lugares en la fase de grupos de la competencia.

Diciembre 19, 2025 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Recoleta_64727754.jpg

Enfocados. Villalba (i) y González, miembros del cuerpo técnico.

En el caso del Canario tendrá como rival al Trico. Para Reco será la primera vez en el campo internacional.

Su presidente, Luis Vidal en charla con Fútbol a lo Grande destacó la importancia para el club. “Será un lindo partido ante Nacional por la Sudamericana, nos vamos a preparar con todo para el campeonato y ese encuentro copero”, dijo Vidal. 250.000 dólares embolsará Recoleta por su condición de visitante, y el Trico 225.000 por ser local.

Recoleta Copa Sudamericana
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Juan Falcón_63860564.jfif
Recoleta
Falcón: “La confianza está por sobre todo”
Juan Falcón, el atacante de Recoleta, fue la gran figura en el agónico empate de su equipo 2-2 ante Libertad, en el duelo correspondiente a la fecha 18 del Clausura 2025.
Octubre 28, 2025 07:25 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta FC_63616268.jfif
Recoleta
Luis Vidal confiado para el duelo ante Guaraní
Recoleta FC consiguió una victoria épica en la fecha 16 del Clausura, venció por primera vez en su historia a Olimpia, gracias al único tanto de Sebastián Vargas
Octubre 14, 2025 07:11 a. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta.jpg
Recoleta
En Recoleta están felices por la gran campaña
Recoleta está realizando una gran temporada, prácticamente salvado del descenso y apuntando a la clasificación a la Sudamericana 2026.
Octubre 12, 2025 03:50 p. m.
 · 
Redacción D10
Lucas Romero_61102147.jpg
Recoleta
Recoleta compra el pase de Lucas Romero
Luis Vidal confirmó en Radio Monumental 1080 AM que el Deportivo Recoleta adquirió el pase del Seleccionado Albirrojo Lucas Romero.
Octubre 06, 2025 11:52 a. m.
 · 
Redacción D10
G1kUVhaXoAAOtdm.jpeg
Recoleta
Silva rinde alto y Vidal buscará extender vínculo
Este es uno de los mejores años de Alejandro Silva en el fútbol paraguayo y en su extensa carrera futbolística jugando actualmente en filas de Recoleta. El charrúa fue autor de un verdadero golazo en la victoria 4-1 ante Ameliano y en charla con Fútbol a lo Grande dejó sus sensaciones.
Octubre 01, 2025 07:31 a. m.
 · 
Redacción D10
Alejandro Silva
Recoleta
Alejandro Silva: “El gol más lindo de mi carrera”
Alejandro Silva anotó un verdadero golazo en la victoria de Recoleta ante Ameliano y reconoció que fue el gol más lindo de su carrera, aunque aclaró que el mejor fue aquél convertido con Olimpia en la final de la Libertadores.
Septiembre 30, 2025 11:58 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más