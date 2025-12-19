Vidal: “Será un lindo partido ante Nacional”
Ayer, se realizó el sorteo de los emparejamientos de la Copa Sudamericana 2026, para su primera fase. Cabe destacar que los equipos paraguayos (Trinidense, Nacional, Olimpia y Recoleta) tendrán que medirse entre sí por dos lugares en la fase de grupos de la competencia.
En el caso del Canario tendrá como rival al Trico. Para Reco será la primera vez en el campo internacional.
Su presidente, Luis Vidal en charla con Fútbol a lo Grande destacó la importancia para el club. “Será un lindo partido ante Nacional por la Sudamericana, nos vamos a preparar con todo para el campeonato y ese encuentro copero”, dijo Vidal. 250.000 dólares embolsará Recoleta por su condición de visitante, y el Trico 225.000 por ser local.