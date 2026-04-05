Recoleta da otro golpazo al Santo

En la previa al importante juego contra San Lorenzo de Almagro, por la Copa Sudamericana, Deportivo Recoleta venció de remontada por 4-2 al Sportivo San Lorenzo en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El Canario comenzó perdiendo en el Ricardo Gregor de Campo Grande por el tanto del delantero Alex Álvarez, quien rompió la paridad a los 11 minutos de la primera fracción.

Sin embargo, el equipo dirigido por Julio César Cáceres puso rápidamente en evidencia todas sus flaquezas y la ventaja se le fue como agua entre las manos.

En cuestión de 10 minutos, debió remar contra corriente, como a lo largo del campeonato. Aldo González emparejó el marcador solo cuatro minutos después del primer grito, y Allan Wlk puso como ganador al elenco comandado por Jorge González.

En el complemento, se dio el festín de los goleadores, quienes ampliaron sus cuentas en la tabla de artilleros en donde ya ostentan ocho celebraciones. En el final, Axel Galeano maquilló el compromiso con otro descuento que no sirvió para evitar la caída.

Con este triunfo, Recoleta sumó 19 unidades en la tabla, mientras que San Lorenzo se quedó en el fondo de la misma con solo 5 puntos.