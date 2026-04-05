06 abr. 2026
Torneo Apertura

Recoleta da otro golpazo al Santo

Deportivo Recoleta no le perdonó al Santo en Campo Grande, al que venció con sendos dobletes de Aldo González y Allan Wlk (4-2).

Abril 04, 2026 10:27 p. m. • 
Por Redacción D10
recoleta.jpg

Jugadores de Recoleta celebran un gol ante San Lorenzo.

Foto: Gentileza

En la previa al importante juego contra San Lorenzo de Almagro, por la Copa Sudamericana, Deportivo Recoleta venció de remontada por 4-2 al Sportivo San Lorenzo en la continuidad de la fecha 15 del Torneo Apertura 2026.

El Canario comenzó perdiendo en el Ricardo Gregor de Campo Grande por el tanto del delantero Alex Álvarez, quien rompió la paridad a los 11 minutos de la primera fracción.

Sin embargo, el equipo dirigido por Julio César Cáceres puso rápidamente en evidencia todas sus flaquezas y la ventaja se le fue como agua entre las manos.

En cuestión de 10 minutos, debió remar contra corriente, como a lo largo del campeonato. Aldo González emparejó el marcador solo cuatro minutos después del primer grito, y Allan Wlk puso como ganador al elenco comandado por Jorge González.

En el complemento, se dio el festín de los goleadores, quienes ampliaron sus cuentas en la tabla de artilleros en donde ya ostentan ocho celebraciones. En el final, Axel Galeano maquilló el compromiso con otro descuento que no sirvió para evitar la caída.

Con este triunfo, Recoleta sumó 19 unidades en la tabla, mientras que San Lorenzo se quedó en el fondo de la misma con solo 5 puntos.

Torneo Apertura Recoleta San Lorenzo
Redacción D10
Más contenido de esta sección
Ignacio Aliseda.JPG.jpeg
Torneo Apertura
Cerro Porteño golea en casa y se mantiene a 4 puntos de Olimpia
Cerro Porteño (32 puntos) venció por 3-0 al Sportivo 2 de Mayo y envía un mensaje al líder Olimpia (36): La puja será pareja hasta el final.
Abril 04, 2026 10:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia
Torneo Apertura
Olimpia y un complemento letal frente a Nacional
Olimpia superó a Nacional por 3-0, en juego correspondiente a la 15ª fecha del Torneo Apertura. El Decano demostró mucha contundencia en el segundo tiempo para asegurar rápidamente el triunfo, de cara a su estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
Abril 04, 2026 08:26 p. m.
 · 
Redacción D10
Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo
Torneo Apertura
Recoleta vs. Sportivo San Lorenzo: Paso a paso
Recoleta recibe al Sportivo San Lorenzo en el estadio Ricardo Gregor, por la 15ª fecha del Torneo Apertura.
Abril 04, 2026 04:34 p. m.
 · 
Redacción D10
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo
Torneo Apertura
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo: Paso a paso
Cerro Porteño vs. 2 de Mayo chocan este sábado para dar continuidad a la fecha 15 del Torneo Apertura.
Abril 04, 2026 04:31 p. m.
 · 
Redacción D10
Olimpia vs. Nacional
Torneo Apertura
Olimpia vs. Nacional: Paso a paso
Olimpia y Nacional abren la 15ª jornada del Torneo Apertura en el ueno Defensores del Chaco.
Abril 04, 2026 04:25 p. m.
 · 
Redacción D10
aldo quiñonez quiñónez_65400720.jpg
Torneo Apertura
Duelo de necesitados en Campo Grande
Deportivo Recoleta (16 puntos) y San Lorenzo se verán las caras hoy desde las 20:30 en el estadio Ricardo Gregor de Campo Grande en la continuidad de la fecha 15 del Apertura.
Abril 04, 2026 08:30 a. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más