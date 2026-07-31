31 jul 2026
Recoleta

Recoleta ante Boca: “Nada que perder, todo que ganar”

Boca Juniors será el rival de Recoleta en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Luis Vidal, presidente del Canario aseveró: “Nada que perder, todo que ganar”.

Julio 31, 2026 12:51 p. m. • 
Por Redacción D10
FBL-SUDAMERICANA-SANLORENZO-RECOLETA

Deportivo Recoleta está invicto en el plano internacional.

Foto: AFP

Recoleta tiene rival confirmado para los octavos de final de la Copa Sudamericana: Boca Juniors. El presidente del equipo paraguayo, Luis Vidal, señaló que el club tiene mucho por ganar en esta serie.

Se viene Boca, con la misma esperanza, con la misma fe con la que iniciamos en la Copa Sudamericana. Si teníamos esperanzas en el Paraguay-Alemania y le ganamos, por qué no pensar que podemos hacer una gran serie y soñar hasta el final en clasificar”, se preguntó.

En declaraciones para el programa Fútbol a lo Grande, Luis Vidal destacó el hecho de jugar en “La Bombonera. ¿Cuántas veces en la historia un club humilde va a poder jugar contra Boca, que si no es el número 1, está en el top 3 de América en campeonato, en títulos, en trayectoria, en hinchada ni hablar? Para nosotros es todo fiesta por ese lado. Nada que perder, todo que ganar, que se siga hablando de Recoleta, que se conozca su historia”.

Recordó que “de estar jugando en la cuarta categoría hace algunos años, llegar a Primera, entrar a Copa Sudamericana, con Nacional ya fue histórico, pasar primeros en el grupo, jugar con Santos de visitante prácticamente los dos partidos, a San Lorenzo de Almagro ganarle en su cancha con la necesidad de ganar, meter a Recoleta en el mapa internacional, poder hacer alguna transferencia… para nosotros todo es espectacular. Y vamos a seguir”.

A pesar de que en la previa, Recoleta no figuraba como candidato a clasificarse en un grupo donde estaban Santos y San Lorenzo de Almagro, el Canario se mantuvo invicto y avanzó siendo líder. “Si pudimos hacer con los otros por qué no soñar que con Boca podríamos hacerlo”, remarcó.

Luis Vidal confirmó que el duelo será “en el Defensores del Chaco por un tema de seguridad, por un tema de organización, por un tema de hospitality. Ya la Conmbeol exige muchas cosas en estas instancias”.

Para la logística, comentó que hablará con su par Norman Rieder, presidente del Sportivo Trinidense, club que hace poco también chocó con Boca Juniors, pero en el ueno La Nueva Olla.

Copa Sudamericana Luis Vidal Recoleta Boca Juniors
Redacción D10
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