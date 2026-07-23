23 jul 2026
Recoleta

Luis Vidal quiere de rival a Boca Juniors en la Sudamericana

Esta noche Boca Juniors y O’Higgins se medirán en el primer duelo de dos, para conocer al rival de Recoleta en la Copa Sudamericana. El presidente del Canario, Luis Vidal, aseveró que desea que el que avance sea el conjunto Xeneize.

Julio 23, 2026 12:58 p. m. • 
Por Redacción D10
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Neymar Jr. se sacó la foto con la camiseta de Recoleta y el presidente del club, Luis Vidal.

Gentileza

Luis Vidal, presidente de Recoleta, no ocultó su preferencia sobre el equipo al cual quiere enfrentar en los octavos de final de la Copa Sudamericana. Esta noche, a las 21:30, chocan Boca Juniors y O’Higgins en el encuentro de ida y el ganador de la serie será el rival del cuadro paraguayo.

Vamos a estar pendiente del partido Boca-O’Higgins”, afirmó Luis Vidal en charla para el programa Fútbol a lo Grande. Al ser consultado si prefiera a Boca Juniors, el presidente del Canario no dudó en responder.

“Claro, por supuesto. Más allá de lo deportivo, porque seguramente O’Higgins es un equipazo, pero si me preguntan por marketing, jugar en La Bombonera, hacerle un gol a Boca, el jugador se cotiza, Recoleta está en boca de todos por jugar contra Boca, de por ahí logra hacer buenos partidos y por qué no pasar, eso es más importante para el club pero deportivamente veremos quién está mejor”, explicó.

De ser el club argentino, Luis Vidal tiene como una de las opciones el estadio Defensores del Chaco para albergar el duelo; sin embargo, de pasar el conjunto chileno, podría utilizar el estadio de Nacional.

En este torneo internacional, el primero en la historia de Recoleta, el equipo paraguayo dio la nota al acabar como líder en un grupo donde también estuvieron Santos de Neymar y San Lorenzo de Almagro.

Recoleta Luis Vidal Boca Juniors Copa Sudamericana
Redacción D10
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