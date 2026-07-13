Ferreira, confiado en el plantel

Destacó que el plantel sigue en plena etapa de puesta a punto, que el técnico aún trabaja en la conformación del once inicial y se refirió a la posible salida del goleador Allan Wlk.

Ferreira señaló que Recoleta intentará mantener el protagonismo mostrado durante el primer semestre de la temporada. “De a poco el profe (Jorge González) está armando el equipo para la primera fecha”, señaló.

Sobre el posible alejamiento de Wlk, el máximo referente ofensivo del Canario admitió que el plantel es consciente de esta situación. Wlk podría volver a Olimpia para el segundo semestre.

Recoleta será local en la fecha 1 del Clausura, su rival será San Lorenzo el sábado 25, a las 16:00, en Campo Grande.