¿Real o irónico? Viral reacción de Davo tras debut de Ángel Romero

David Dávila, más conocido como Davo Xeneize o Davo, popular streamer y youtuber argentino, apasionado de Boca Juniors, reaccionó de manera llamativa tras el gran estreno oficial del delantero paraguayo Ángel Romero con la camiseta azul y oro.

“Desde el debut de (Juan Román) Riquelme que no veo un debut tan bueno de un jugador como el de Romero con la camiseta de Boca. Lo digo en serio, muchachos. Hace mucho tiempo que no veo algo así”, mencionó al respecto. El comentario no pasó desapercibido en las redes y fue entendido más como una ironía.

▶️ DAVO XENEIZE OPINÓ SOBRE EL ESTRENO DE ÁNGEL ROMERO | 😯🇵🇾



💭"Desde el debut de Riquelme que no veo un debut tan bueno de un jugador como el de Romero con la camiseta de Boca. Una locura el nivel de Ángel", mencionó el streamer argentino.



👀Sus declaraciones fueron muy… pic.twitter.com/cJVmObfoBV — DELPY 📱🎬 (@delpynews) February 2, 2026

En una Bombonera completa, en donde estuvo presente el reconocido actor de Hollywood Willem Dafoe, Boca se recuperó del traspié con Estudiantes y venció con comodidad por 2-0 a Newell’s Old Boys con los goles de Lautaro Blanco y Leandro Paredes, de penal, en un duelo donde debutó con la casaca xeneize el paraguayo Ángel Romero.

El internacional albirrojo saltó al campo de juego al inicio del complemento y rápidamente fabricó un penal, 10 minutos después de su ingreso, tras infracción polémica cometida cobrada vía VAR al defensor paraguayo Saúl Salcedo.

Con este resultado, Boca Juniors suma seis unidades en la competencia y queda detrás de los líderes Vélez Sarsfield, que empató 1-1 con Independiente de Avellenada, y Platense, que venció 1-2 a Talleres, en ambos casos el sábado.