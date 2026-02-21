21 feb. 2026
Fútbol Internacional

Boca y Racing sellan un empate que provoca silbidos en la Bombonera

Boca Juniors y Racing Club igualaron este viernes sin goles en uno de los partidos con los que comenzó la sexta jornada del Torneo Clausura del fútbol argentino y que marcó una tendencia de tres presentaciones sin triunfos del equipo ‘Xeneize’.

Febrero 21, 2026 09:29 a. m.
@bocajrs 0 - @racingclub 0 📸⚽️.jpg

Ángel Romero, delantero paraguayo de Boca Juniors, sumó minutos.

El encuentro se jugó en una Bombonera colmada de hinchas que silbaron al equipo que dirige Claudio Úbeda y donde juega Ángel Romero por otra floja actuación y porque compleó su tercera presentación sin victorias y apenas con un gol convertido en dos empates (ante Platense y Racing Club) y una derrota (contra Vélez Sarsfield) para quedar con ocho puntos en la mitad de la tabla de posiciones del Grupo A.

Racing Club, en tanto, luego de tres derrotas en fila y de dos victorias seguidas logró un empate que lo deja con siete unidades en la Zona B.

En otros resultados de este viernes, Defensa y Justicia igualó 1-1 con Belgrano para que ambos continúen invictos, mientras que Estudiantes se impuso por 1-0 ante Sarmiento en el encuentro que marcó la despedida de Eduardo Domínguez como entrenador, ya que se marcha al Atlético Mineiro brasileño.

Además, Instituto le ganó sobre la hora por 2-1 al Atlético Tucumán para sumar su segundo triunfo en fila desde la llegada se Diego Flores como técnico.

La fecha continuará este sábado con cinco partidos y un destacado: Independiente Rivadavia frente a Independiente, mientras que el domingo se completará con tres partidos de los que el Vélez Sarsfield-River Plate es el más llamativo y con San Lorenzo como local frente a Estudiantes de Río Cuarto. EFE

Boca Juniors Argentina Racing
Más contenido de esta sección
Lionel Messi
Fútbol Internacional
El efecto Messi convierte al Inter Miami en el club más valioso de la MLS
El Inter Miami no es solo el campeón de la MLS Cup, también se ha consolidado como el equipo más valioso de la competición norteamericana, con una valoración récord de 1.450 millones de dólares, apenas seis años después de su debut oficial. La llegada de Lionel Messi, en el verano de 2023, ha sido el motor principal de este éxito.
Febrero 20, 2026 07:45 a. m.
 · 
Redacción D10
Bukayo Saka
Fútbol Internacional
Saka renueva con el Arsenal hasta 2031
El Arsenal confirmó este jueves la renovación del atacante Bukayo Saka hasta 2031, convirtiéndole a la vez en el futbolista con mayor salario del equipo.
Febrero 19, 2026 02:11 p. m.
 · 
Redacción D10
TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BRUGGE-ATLETICO
Fútbol Internacional
Brujas y Atlético de Madrid igualan en un juego de altas emociones
El compromiso terminó 3-3 y la serie clasificatoria se define la próxima semana en el Metropolitano de la capital española.
Febrero 18, 2026 07:49 p. m.
 · 
Redacción D10
Villarreal
Fútbol Internacional
Villarreal gana y agrava la situación del Levante
El Villarreal se impuso al Levante este miércoles (0-1) gracias a un gol de Georges Mikautadze en el minuto 57 en el partido de la jornada 16 de la Liga EA Sports que fue aplazado el pasado 14 de diciembre por la alerta meteorológica, un triunfo que asienta a los ‘groguets’ en el tercer puesto y que mantiene a los ‘granotas’ en el penúltimo lugar.
Febrero 18, 2026 06:40 p. m.
 · 
Redacción D10
Philippe Coutinho
Fútbol Internacional
Coutinho pide la rescisión de su contrato por cansancio “mental”
El futbolista brasileño Philippe Coutinho anunció este miércoles que pidió la rescisión de su contrato con el Vasco da Gama de Río de Janeiro por sentirse “muy cansado mentalmente”.
Febrero 18, 2026 04:23 p. m.
 · 
Redacción D10
Gianluca Prestianni
Fútbol Internacional
Una foto junto a Vinicius, el fondo de pantalla de Prestianni
Una foto de Gianluca Prestianni disputando el balón a Vinicius en el partido entre el Benfica y el Real Madrid de enero era el fondo de pantalla del teléfono móvil del extremo argentino, al menos hasta hace seis días.
Febrero 18, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más