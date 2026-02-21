Cerro Porteño gana el Clásico de La Lupa en Itá

En el club Olimpia de Itá se llevó a cabo este sábado por la mañana una nueva edición del tradicional Clásico de La Lupa, el evento que antecede al primer enfrentamiento del año entre Cerro Porteño y Olimpia.

Varios ex jugadores y figuras de la televisión paraguaya protagonizaron un gran espectáculo en Itá. Por el lado de Olimpia estuvieron, por ejemplo, Vladimir Marín, Enrique Meza, la Pantera Ledesma, entre otros, mientras que por el lado del Ciclón aparecieron nombres como los de Diego Barreto, Julio Irrazábal, José Domingo Salcedo y Kenneth Nju.

La victoria fue por 1-0 para el equipo de Cerro Porteño con un gol en la etapa complementaria de Jagua.

🙌🏻¡Gritalo, Ciclón! Yaguá aprovechó que el arquero Héctor Ramos "salió a cazar mariposas" para marcar el 1-0 🔥#TelefuturoPy #ElClasicodelaLupa pic.twitter.com/nG7h7GOa9t — Telefuturo (@Telefuturo) February 21, 2026

El Clásico de La Lupa fue transmitido en directo por Telefuturo y contó además con una cobertura especial a través de D10 y Última Hora, permitiendo que la experiencia llegue a todo el país.

Con cada edición, esta propuesta se reafirma como una de las actividades más queridas por la audiencia, convocando a familias de distintos puntos del Paraguay alrededor del deporte, la televisión en vivo y el encuentro con la gente.