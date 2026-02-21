21 feb. 2026
Miniclásico de La Lupa

Cerro Porteño gana el Clásico de La Lupa en Itá

VIDEO. Con un solitario gol de Jagua, Cerro Porteño se impuso por 1-0 a Olimpia en el tradicional Clásico de La Lupa.

Febrero 21, 2026 10:30 a. m.
teleee.jpg

El Clásico de La Lupa fue para el Ciclón.

En el club Olimpia de Itá se llevó a cabo este sábado por la mañana una nueva edición del tradicional Clásico de La Lupa, el evento que antecede al primer enfrentamiento del año entre Cerro Porteño y Olimpia.

Varios ex jugadores y figuras de la televisión paraguaya protagonizaron un gran espectáculo en Itá. Por el lado de Olimpia estuvieron, por ejemplo, Vladimir Marín, Enrique Meza, la Pantera Ledesma, entre otros, mientras que por el lado del Ciclón aparecieron nombres como los de Diego Barreto, Julio Irrazábal, José Domingo Salcedo y Kenneth Nju.

La victoria fue por 1-0 para el equipo de Cerro Porteño con un gol en la etapa complementaria de Jagua.

El Clásico de La Lupa fue transmitido en directo por Telefuturo y contó además con una cobertura especial a través de D10 y Última Hora, permitiendo que la experiencia llegue a todo el país.

Con cada edición, esta propuesta se reafirma como una de las actividades más queridas por la audiencia, convocando a familias de distintos puntos del Paraguay alrededor del deporte, la televisión en vivo y el encuentro con la gente.

Clásico de La Lupa Cerro Porteño Olimpia
Más contenido de esta sección
EL MINI CLASICO DE LA LUPA_17_25289508.jpg
Miniclásico de La Lupa
El Clásico de La Lupa, en Pirayú
Este sábado se vivirá el Clásico de La Lupa, en la previa a lo que será el superclásico del fútbol paraguayo Cerro Porteño vs. Olimpia.
Mayo 02, 2025 09:26 a. m.
 · 
Redacción D10
clasico lupa mini_47535656.jpg
Miniclásico de La Lupa
¡Se viene un finde de superclásico!
Este sábado 3 de mayo, el Clásico de la Lupa te espera con una previa épica, entretenimiento para toda la familia y transmisión en vivo por Telefuturo.
Abril 30, 2025 10:02 a. m.
 · 
Redacción D10