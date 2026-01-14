Raúl Cáceres valora la pretemporada con Olimpia

Raúl Cáceres fue otro de los jugadores que conversó con los medios esta mañana luego del entrenamiento de Olimpia donde manifestó sus ganas de competir tras una exigente pretemporada.
El lateral derecho de 34 años no ocultó su alegría por volver al club de sus amores. “Muy contento de volver a mi casa, el grupo me recibió bien”, manifestó.
Cáceres destacó la pretemporada que realizó con Olimpia, cosa que no podía tener con los equipos brasileros donde estuvo por el escaso tiempo de pausa que había. “Hace tiempo no tenía una buena pretemporada como esta, van a ver una gran versión mía”, destacó.
Por último se refirió a lo que el hincha de Olimpia podría esperar de él. “No me gusta hablar de mí. Que mi desempeño hable, yo vine a sumar para llegar a los objetivos”, cerró.