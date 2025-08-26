26 ago. 2025
Ramón y Emiliano Díaz ya tendrían nuevo equipo

Horas después de dejar Olimpia, Ramón y Emiliano Díaz ya tendrían todo acordado con un nuevo equipo.

Agosto 26, 2025 11:52 a. m.
ramon emi m99.jpg

Ramón y Emiliano Díaz, ex Olimpia.

Foto: Andrés Catalán - Última Hora

Ramón y Emiliano Díaz, la dupla técnica que decidió dar un paso al costado del club Olimpia, volvería a la Primera División de Brasil.

Según información de periodistas argentinos, los Díaz tendrían todo acordado para empezar a trabajar en el Inter de Porto Alegre, donde militan los paraguayos Óscar Romero y Alan Benítez.

“Ramón y Emiliano Díaz muy cerca de ser entrenadores de Inter de Porto Alegre”, publicó el periodista Hernán Castillo.

Vale recordar que el Santos de Neymar tentó hace un par de semanas a la dupla, que decidió rechazar el ofrecimiento por su compromiso a Olimpia.

De concretarse, Inter será el tercer equipo brasileño en la carrera de los Díaz, tras Vasco da Gama (2023-2024) y Corinthians (2024-2025).

