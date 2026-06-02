Florentín, expulsado; Jordan, gol en contra

En la edición número 207 del Clásico Cruceño frente a Blooming, su equipo cayó derrotado por la mínima diferencia (0-1) debido a un gol en contra del mediocampista también paraguayo Jordan Santacruz en el 74’.

Para empeorar el panorama de su estreno como director técnico del elenco Refinero, Florentín terminó siendo expulsado tras retrasar el regreso de sus jugadores al campo de juego de cara a la etapa complementaria.

Por otra parte, este histórico encuentro sumó un condimento especial al perfilarse como el posible último partido como profesional de Marcelo Moreno Martins.