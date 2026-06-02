02 jun. 2026
Fútbol Internacional

Florentín, expulsado; Jordan, gol en contra

El debut del entrenador paraguayo Gustavo Florentín al mando de Oriente Petrolero boliviano resultó ser una jornada desafortunada.

Junio 02, 2026 07:17 a. m. • 
Por Redacción D10
Gustavo Florentín_67711615.jpg

Mal paso. El DT de Oriente Petrolero, Gustavo Florentín.

En la edición número 207 del Clásico Cruceño frente a Blooming, su equipo cayó derrotado por la mínima diferencia (0-1) debido a un gol en contra del mediocampista también paraguayo Jordan Santacruz en el 74’.

Para empeorar el panorama de su estreno como director técnico del elenco Refinero, Florentín terminó siendo expulsado tras retrasar el regreso de sus jugadores al campo de juego de cara a la etapa complementaria.

Por otra parte, este histórico encuentro sumó un condimento especial al perfilarse como el posible último partido como profesional de Marcelo Moreno Martins.

Fútbol Internacional Gustavo Florentín Bolivia
Redacción D10
Más contenido de esta sección
HJX7Iv3WQAIQ1D6.jpg
Fútbol Internacional
River Plate golea a Blooming y avanza a octavos
River Plate goleó este miércoles por 3-0 al Blooming de Bolivia, selló el primer lugar del grupo H de la Copa Sudamericana y se clasificó a los octavos de final del torneo continental.
Mayo 28, 2026 09:21 a. m.
 · 
Redacción D10
Trump Infantino.JPG
Fútbol Internacional
FIFA, bajo la lupa por venta de entradas en Nueva York y Nueva Jersey
La FIFA, liderada por Gianni Infantino, está siendo investigada por las ventas de boletos del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey.
Mayo 27, 2026 05:17 p. m.
 · 
Redacción D10
alegrri.jpeg
Fútbol Internacional
El Milan despide a Allegri tras el adiós a la ‘Champions’
El Milan anunció este lunes la destitución de su entrenador, Massimiliano Allegri, por los malos resultados del equipo, que se ha quedado fuera de la próxima Liga de Campeones.
Mayo 25, 2026 04:23 p. m.
Recoleta
Fútbol Internacional
Se cierra la fase de grupos en las copas
Se juega la última fecha de la fase de grupos tanto de la Copa Libertadores como de la Sudamericana.
Mayo 25, 2026 12:35 p. m.
 · 
Redacción D10
20260525_080850.jpg
Fútbol Internacional
España revela su lista mundialista
España dio a conocer su lista de convocados para la Copa del Mundo 2026 sin mayores sorpresas.
Mayo 25, 2026 08:10 a. m.
 · 
Redacción D10
FBL-ARG-RIVER-BELGRANO
Fútbol Internacional
Belgrano conquista el primer título de élite en 121 años de historia
Belgrano de Córdoba se rebeló este domingo a la adversidad y de remontada derrotó por 3-2 a River Plate en la final del Torneo Apertura argentino que le ha consagrado campeón por primera vez en sus 121 años de historia.
Mayo 24, 2026 07:36 p. m.
Carga Más