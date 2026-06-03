La Italia de los jóvenes supera sin brillo a Luxemburgo

Era la primera vez que Italia, tetracampeona del mundo, pisaba el césped tras el duro golpe de quedarse fuera de un Mundial de nuevo. Lo hizo sin muchas de sus figuras más reconocidas y apostando por una nueva generación de jóvenes talentos que puede representar la primera piedra para la profunda renovación que una ‘Azzurra’ en crisis necesita más que nunca.

Al frente del banquillo, tras la dimisión de Gennaro Gattuso, se situó Silvio Baldini, que asumió el cargo para los dos amistosos de este mes tras ser seleccionador de la sub-21. Apostó por sus pupilos: Luca Koleosho, Davide Barteshagi, Luca Lipani... Nombres nuevos, y todos, menos el capitán, Gianluigi Donnarumma, nacidos a partir del 2000.

Diecinueve de los veinticuatro jugadores debutaron con la absoluta en una convocatoria, y la edad media del equipo para estos amistosos es de 20 años y seis meses. La más joven de la historia en una absoluta, según reveló durante esta semana la prensa transalpina. Algunos de los jugadores ni siquiera debutaron todavía en Serie A.

Tardó en carburar el conjunto italiano. En la primera mitad faltaron convicción y atrevimiento, y sobró cautela. El excesivo juego en el centro del campo y algunas llegadas aisladas, sin apenas peligro, reflejaron un encuentro gris entre dos selecciones que no estarán en el próximo Mundial, la gran cita del fútbol internacional.

Fue Pio Esposito quien tiró del carro para abrir el marcador. Uno de los pocos futbolistas que ya vistió la camiseta de la absoluta firmó el 0-1 con un cabezazo tras un córner medido por Niccolò Pisilli, otro con experiencia, aunque poca, en la ‘Azzurra’. Ambos aportaron oficio para desatascar el marcador ante una Luxemburgo que apenas ofreció resistencia ni opciones más allá de momentos puntuales.

Se abrió un poco más el partido tras el gol de Italia, pero la tónica general apenas cambió. Hubo ocasiones en ambas áreas, sobre todo para la ‘Azzurra’ aunque sin eficacia. Fue un encuentro plano, de escasa intensidad y en el que el conjunto de Baldini controló sin muchos apuros, aunque sin juego.

Italia ganó tímidamente, sin hacer ruido, pero avanzando paso a paso y tratando de asentar bases. Lo hizo con un equipo joven y con un país que, además, tenía gran parte de su atención puesta en los cuartos de final de Roland Garros, donde los tenistas italianos Matteo Berrettini y Matteo Arnaldi protagonizaban un derbi en un deporte en el que Italia, a diferencia del ‘calcio’, atraviesa su momento más dulce.

-- Ficha técnica

0 - Luxemburgo: Moris; Jans, Korac, Carlson, Mica Pinto (Mahmutovic, m.67) Bohnert (Kadamani, m.66); Martins, Olesen (Goncalves, m.86), Barreiro; Thill S. (Thill V, M.77), Sinani (Curci, m.86).

1 - Italia: Donnarumma; Favasuli (Fortini, m.67), Comuzzo (Mane, m.76), Chiarodia, Bartesaghi (Ahanor, m.90); Pisilli, Lipani (Dagasso, m.76), Ndour; Cherubini (Fini, m.67), P. Esposito (Camarda, m.76), Koleosho (Inacio, m.90).

Gol: 0-1, m.49: Pio Esposito.

Árbitro: Joey Kooij (Países Bajos). Mostró tarjeta amarilla a Carlson, de Luxemburgo, y a Luca Lipani, de Italia.

Incidencias: partido amistoso disputado en el Estadio de Luxemburgo. EFE