Dan por cerrado el fichaje de Dumfries por el Real Madrid

Según los medios transalpinos, el conjunto ‘nerazzurri’ recibirá alrededor de 20 millones de euros por la operación, cifra inferior a los 25 millones fijados inicialmente en la cláusula de rescisión.

“Cambio de rumbo en el Inter: el neerlandés se marcha al Real. Dumfries, con Mou”, tituló en su portada la Gazzetta dello Sport, el diario deportivo con más tirada nacional en Italia, al asegurar que las partes cerraron el acuerdo mientras el jugador lo supervisaba desde la concentración con la selección de Países Bajos.

La influencia del portugués José Mourinho en la operación, quien suena como posible futuro entrenador del Real Madrid, podría haber sido determinante, ya que habría sido él quien trasladó a Dumfries su intención de convertirlo en una pieza clave del nuevo proyecto blanco.

El fichaje podría formalizarse en los próximos días mediante el pago de la cláusula, si bien el club tiene ahora la atención puesta en las elecciones presidenciales.

El acuerdo se habría acelerado gracias a las condiciones favorables de la cláusula y al interés firme del conjunto merengue, que habría adelantado a otros pretendientes como el Barcelona o el Liverpool.

El jugador, de 30 años, que destaca por su potencia física, recorrido ofensivo y llegada al área, llegó al Inter de Milan en 2021 y se consolidó como una pieza importante.

Su despliegue físico y sus actuaciones decisivas, con goles y asistencias, llevaron a que en noviembre de 2024 renovara su contrato hasta junio de 2028.

El conjunto milanés podría estar interesado en el italiano Marco Palestra y estaría en negociaciones por su fichaje para reforzar el lateral en caso de salida de Dumfries.