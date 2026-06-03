Candidato a presidente del Real Madrid promete a Dani Güiza

Las elecciones al cargo de presidente del Real Madrid están a la vuelta de la esquina, el actual mandamás Florentino Pérez busca una nueva reelección pero en el horizonte aparece una oposición, la de un joven empresario de nombre Enrique Riquelme.

Este domingo 7 de junio, los socios del Real Madrid elegirán o a Florentino Pérez (79 años), el dirigente más ganador de la historia merengue o al empresario Enrique Riquelme (37).

A pocos días de las elecciones, los periodistas de la capital española intentaron estirarle la lengua al candidato opositor Enrique Riquelme, preguntando quién vendría como refuerzo estrella en caso de ganar las elecciones.

El empresario lanzó en tono jocoso, para tratar de descomprimir la presión, el nombre de una ex figura de Cerro Porteño. "¿Jugador para el Real Madrid? Dani Güiza, gran goleador”, lanzó entre risas.

Recordemos que Dani Güiza ya tiene 45 años y que actualmente milita en el Jerez Industrial CF de la Primera División Andaluza en España, club de su ciudad y que una eventual ida al Real Madrid es imposible.