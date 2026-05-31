31 may. 2026
Fútbol Internacional

Cabo Verde golea a Serbia antes del Mundial

Cabo Verde derrotó a Serbia por 3-0 en Lisboa en un partido de preparación para el Mundial de 2026, que será el primero de su historia y en el que se enfrentará a España y a Uruguay en el grupo H.

Mayo 31, 2026 04:37 p. m.
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Buen triunfo de Cabo Verde en amistoso.

En el Estadio do Restelo de la capital portuguesa, Cabo Verde mostró algunas de las fortalezas a las que tanto ‘La Roja’ como la ‘celeste’ deberán prestar atención durante el torneo, como su velocidad por las bandas.

Fue precisamente gracias a eso que los ‘Tiburones Azules’ se adelantaron en el marcador, en el minuto 11, cuando Ryan Mendes se lanzó como una flecha por el pasillo derecho, entró en el área y se la pasó a Kevin Pina para que este hiciera el gol.

Serbia no participará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, por lo que el seleccionador Veljko Paunovic -exdelantero del Atlético de Madrid-, ha aprovechado para dar minutos a los jugadores jóvenes, dejando fuera a figuras como Aleksandar Mitrovic.

Los balcánicos apenas se acercaron a la portería de Cabo Verde en la primera parte y, además de tener dificultades para frenar el juego vertical del rival, se vieron en apuros en los duelos uno contra uno.

El cuadro europeo volvió mejor del descanso e incluso estuvo a punto de empatar con un disparo al poste, pero la velocidad caboverdiana -ya con Logan Costa, del Villarreal, en el campo- volvió a hacer estragos.

En el 59', Laros Duarte lideró el contraataque por el centro y se la pasó a Varela en la derecha, quien de inmediato le devolvió el balón para que anotara el segundo tanto, y en el 63', Lopes Cabral, del Benfica, corrió por el lado izquierdo y se la dio a Duarte, quien asistió a Benchimol para el 3-0 final.

Serbia se enfrentará el día 5 a la selección de México en la ciudad de Toluca, mientras que Cabo Verde viajará a Estados Unidos para medirse el día 6 de junio a Bermudas, en lo que será su último compromiso antes de su debut mundialista contra España el 15 de junio en Atlanta.

- Ficha Técnica:

3 - Cabo Verde: Vozinha (Santos, min.46); Lopes Cabral (Stopira, min.79), Pico, Diney (Logan Costa, min.46), Wagner Pina (Moreira, min.46); Kevin Pina (João Paulo, min.76), Arcanjo (Duarte, min.46); Jovane Cabral, Monteiro (Livramento, min.76), Mendes (Varela, min.46); Da Costa (Benchimol, min.46).

0 - Serbia: Stankovic (Mimovic, min.66); Pavlovic (Maksimovic, min.89), Milosevic (Stulic, min.46), Stankovic, Petrovic (Lucic, min.46), Djurdjevic, min.66); Avdic (Simic, min.66), Birmancevic (Randjelovic, min.46), Zivkovic (Ivanovic, min.77); Nedeljkovic (Dragojevic, min.66), Erakovic y Kostov (Zukic, min.46).

Goles: 1-0: Kevin Pina, m.11; 2-0: Duarte, min.59; 3-0: Benchimol, min.63.

Árbitro: João Gonçalves (POR). Mostró la tarjeta amarilla a Monteiro, Wagner Pina y Moreira, de Cabo Verde, y a Zivkovic, Zukic y Mimovic, de Serbia.

Incidencias: Partido amistoso disputado en el Estadio do Restelo de Lisboa (Portugal). EFE

Cabo Verde Serbia Mundial FIFA 2026
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