Enciso: “Tenemos un grupo muy sano, de experiencia y juventud”

Sin dudas, uno de los jugadores de la Selección Paraguaya con los que más se identifican los niños, como un ídolo, es Julio Enciso. La Joya es una de las grandes esperanzas de gol para el Mundial de Norteamérica. Es uno de los convocados por Gustavo Alfaro para los amistosos de fin de mes contra Grecia y Marruecos.

En conversación con el programa Línea de 5 de Tigo Sports, el jugador del Racing de Estrasburgo se refirió a su llamado y lo que significa volver a vestir la camiseta albirroja.

“Estoy contento, muy ilusionado. De hecho, como siempre cuando uno es llamado por la Selección pasan cosas muy bonitas en la cabeza, ese sentimiento muy lindo de representar al país. Más todavía yo que tengo muy de cerca lo que es la Selección, representa muchas cosas, muy de familia”, reconoció el jugador de 22 años.

Reconociendo que Paraguay se encuentra fortalecido luego de haber pasado tiempos de escasos triunfos, sobre todo en aquel fracaso en la Copa América de Estados (donde Paraguay no ganó un solo partido), Enciso recordó cómo se recompuso el grupo para lograr la clasificación.

“Me ha tocado jugar dos copas América. La primera en Brasil, con el Covid, no tuve la oportunidad como la tuve en la pasada (en Estados Unidos). Fue una situación difícil la que pasamos (allí). Pero tenemos un grupo muy sano, de experiencia y juventud. Personalmente, siempre trato de aprender de los más grandes. Desde la Copa América el grupo estuvo más unido que nunca”, reflexionó.

Resaltó, sobre todo, el grupo que armó el entrenador Gustavo Alfaro. “Cuando uno mira a sus compañeros… miro a un lado y veo a Ramón (Sosa), después miro a este lado y veo a Diego (Gómez), enfrente lo veo a Gustavo Gómez o a Gustavo Velázquez que sentado te quiere romper la pierna (risas)… Viendo a los compañeros uno tiene una confianza tremenda ya”, resume.

Finalmente, en su carácter de ídolo de una generación de niños, el ex Libertad se mostró consciente del lugar que ocupa en la cultura futbolera paraguaya de las nuevas generaciones.

“Siempre deseé que los más chicos tengan puesta mi camiseta, yo también fui asi como ellos, para mi es una motivación muy linda. Me llegan esos mensajes, esas fotos antes de jugar, y uno agarra una motivación extra. Es muy importante para mí recibir el cariño de los niños”, reconoció.