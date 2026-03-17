Ecos de la citación en la Albirroja

El defensor José Canale, de gran presente en el Lanús de Argentina, fue citado por primera vez, a lo que la institución Granate se hizo eco, posteando en redes sociales: “Del Granate y de la Albirroja. José María Canale fue convocado por la Selección de Paraguay para sus partidos contra Grecia y Marruecos, correspondientes a la próxima fecha FIFA. Felicitaciones, José”. El central es uno de los referentes del equipo tras haber conseguido la Copa Sudamericana y la Recopa, con gol en el Maracaná.

A su vez, el mediocampista Mauricio Prado Magalhaes, del Palmeiras de Brasil, que recientemente adoptó la nacionalidad paraguaya, expuso en sus redes sociales: “La sangre de mi familia habló más fuerte. Orgulloso de defender la Albirroja. ¡Aguyje, Paraguay, che retã!”.

Por su parte, el Club Olimpia felicitó al portero Gastón Olveira, quien también se hizo recientemente paraguayo, a lo que apuntó la entidad decana: “¡Convocado! Gastón Hernán Olveira recibió su primer llamado a la Albirroja y estará a disposición del seleccionado en la fecha FIFA de marzo. ¡Muchas felicidades, Tonga querido!”, agregando además al reconocimiento: “Arquero de selección”.