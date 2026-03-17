17 mar. 2026
Selección Paraguaya

El respaldo del Mono Tavarelli al Gatito Fernández

Ricardo Tavarelli, ex arquero de la Selección Paraguaya, salió a respaldar fuertemente al Gatito Fernández.

Marzo 17, 2026 12:24 p. m.
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Ricardo Tavarelli respaldó con fuerza al Gatito Fernández.

Ricardo Mono Tavarelli, ex portero de Olimpia y de la Selección Paraguaya de Fútbol, le dedicó unas palabras de apoyo al Gatito Fernández, arquero de Cerro Porteño y de la Albirroja.

La situación en el arco de Paraguay de cara al Mundial es incierta. Orlando Gill está jugando en San Lorenzo, pero Gatito no está teniendo continuidad en el Ciclón desde hace casi un año y ahora se sumó la llegada de Gastón Olveira, el “nuevo paraguayo” proveniente de Olimpia.

Ante esto, Tavarelli respaldó a Fernández, pese a que no esté jugando en el equipo azulgrana. “¿Qué pasa si le ponés en un partido y anda bien? El fútbol es mucha actualidad. Él es un arquero que ganó la experiencia, nadie le regaló nada. No es que se fue y compró su experiencia en el supermercado, en la farmacia o en el kiosko”, indicó en charla con la 970 AM.

“Recuerdo que cuando jugaba en Botafogo, después de salir campeón de la Libertadores, tenían un partido importante. Le seguían Flamengo y Palmeiras, se jugaron el Campeonato en Porto Alegre, y fueron campeones”, agregó.

Por último, recordó que Gatito fue el arquero prácticamente de todas las Eliminatorias y muchos partidos fue determinante para mantener el arco en cero de la Albirroja.

“Como no está jugando, está en el freezer y la gente no le tiene en cuenta. Él fue uno de los responsables de que la selección haya clasificado, de que el arco de la selección no reciba tantos goles. Lo dicen sus estadísticas, es un arquero que no recibe muchos goles”, sentenció.

¿Quién será el arquero titular de la Albirroja en el Mundial 2026?

Ricardo Tavarelli Gatito Fernández Albirroja
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