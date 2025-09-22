22 sept. 2025
Cerro Porteño

¿Qué pasa con la llegada de Pedro Sarabia a Cerro Porteño?

Conocé lo último de la posible llegada de Pedro Sarabia como nuevo técnico de Cerro Porteño.

Septiembre 22, 2025 01:00 p. m.
alcici.jfif

Pedro Sarabia, entrenador paraguayo.

Cerro Porteño sigue buscando técnico para reemplazar a Diego Martínez, DT argentino que dejó el cargo el pasado miércoles tras empatar ante Atlético Tembetary.

Jorge Achucarro se hizo cargo del plantel de forma interina en la victoria por 2-0 sobre Sportivo Ameliano el fin de semana en La Nueva Olla.

El apuntado y candidato uno para asumir el banquillo azulgrana se llama Pedro Alcides Sarabia, actualmente DT en Nacional.

¿Por qué ya no se concreta? Según información de Ricardo Mendoza, periodista de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, ya habría “acuerdo” entre las partes, pero una persona en Cerro Porteño estaría en desacuerdo con la llegada de Sarabia.

Esa persona es Gabriel Wainer, gerente deportivo del Ciclón, quien no estaría dando el visto bueno final.

Por el momento, el entrenamiento azulgrana de este lunes por la tarde estará a cargo de Jorge Achucarro y la práctica de Nacional a cargo de Sarabia.

Este martes podría ser un día clave para definir todo.

Pedro Sarabia Cerro Porteño Nacional
Más contenido de esta sección
G0DIdViXgAAtiA6.jpg
Cerro Porteño
Luis Pettengill recomienda no cambiar a Diego Martínez
Luis Pettengill, ex presidente de Cerro Porteño, manifestó que no ve conveniente cambiar de entrenador y que ganando los próximos dos partidos, el Ciclón podrá enderezar el rumbo.
Septiembre 16, 2025 01:48 p. m.
 · 
Redacción D10
Fs_by5IWIAEVywq.jfif
Cerro Porteño
Cerro Porteño, nuevamente inhibido por la FIFA
Cerro Porteño recibió una nueva inhibición por parte de la FIFA por una deuda existente con el argentino Claudio Aquino.
Septiembre 16, 2025 01:33 p. m.
 · 
Redacción D10
diego martinez martínez_63070173.jpg
Cerro Porteño
Días decisivos
El entrenador argentino Diego Martínez se juega su continuidad en el partido frente a Tembetary.
Septiembre 16, 2025 07:38 a. m.
 · 
Redacción D10
G02DI4mWcAAZWd6.jpg
Cerro Porteño
Cerro Porteño conquista la Conmebol Evolución Sub 13
Cerro Porteño superó en tanda de penales a Newell’s Old Boys en una remontada de película para quedarse con la Conmebol Evolución Sub 13.
Septiembre 15, 2025 10:17 a. m.
 · 
Redacción D10
Diego MArtínez
Cerro Porteño
Se va acabando la paciencia
Cerro Porteño está atravesando por un momento complicado en el torneo Clausura 2025.
Septiembre 15, 2025 09:37 a. m.
 · 
Redacción D10
G0Cc_LaWEAAkMbx.jpg
Cerro Porteño
Gatito Fernández y la idea de terminar el torneo y buscar nuevos horizontes
Roberto Gatito Fernández confesó que recibió una oferta de Arabia Saudita pero por respeto a Cerro Porteño se postergó hasta fin de año su salida del Ciclón.
Septiembre 12, 2025 01:30 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más