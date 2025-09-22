¿Qué pasa con la llegada de Pedro Sarabia a Cerro Porteño?

Cerro Porteño sigue buscando técnico para reemplazar a Diego Martínez, DT argentino que dejó el cargo el pasado miércoles tras empatar ante Atlético Tembetary.

Jorge Achucarro se hizo cargo del plantel de forma interina en la victoria por 2-0 sobre Sportivo Ameliano el fin de semana en La Nueva Olla.

El apuntado y candidato uno para asumir el banquillo azulgrana se llama Pedro Alcides Sarabia, actualmente DT en Nacional.

¿Por qué ya no se concreta? Según información de Ricardo Mendoza, periodista de Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 AM, ya habría “acuerdo” entre las partes, pero una persona en Cerro Porteño estaría en desacuerdo con la llegada de Sarabia.

Esa persona es Gabriel Wainer, gerente deportivo del Ciclón, quien no estaría dando el visto bueno final.

Por el momento, el entrenamiento azulgrana de este lunes por la tarde estará a cargo de Jorge Achucarro y la práctica de Nacional a cargo de Sarabia.

Este martes podría ser un día clave para definir todo.