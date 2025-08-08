Puntero y escolta se miden por la fecha 21

Apasionante será el inicio de la jornada 21 del torneo de la División Intermedia que pone frente a frente a uno de los líderes, Rubio Ñu (38 puntos) ante Deportivo Capiatá (37), el encuentro se disputará en el estadio La Arboleda, desde las 18:30.

El juez del compromiso será Álvaro Gómez y sus líneas Aníbal Esteche y César Silva. El Albiverde en la jornada anterior cayó sorpresivamente ante Guaraní de Fram y cortó una extensa racha de 11 partidos sin conocer de caídas, mientras que el Escobero le ganó en la fecha 20 a Pastoreo por 3-0.

En otro juego que se disputará en San Estanislao, Santaní (18) recibirá a Encarnación FC (25) en el JJ Vázquez a las 16:00. Juan López fue designado como árbitro y será asistido por Jorge Gómez y Félix Cantero.