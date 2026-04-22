22 abr. 2026
Fútbol Internacional

Pumas deberá ejecutar la opción por Morales

Elvio Rojas contó que Robert Morales cumplió con Pumas y el equipo mexicano deberá hacer uso de la opción de compra.

Abril 22, 2026 01:15 p. m. • 
Por Redacción D10
Robert Morales.jpg

Robert Morales, delantero del Pumas mexicano.

El agente de Robert Morales, Elvio Rojas, fue entrevistado este miércoles en Fútbol a lo Grande por Radio Monumental 1080 y se refirió al presente que tiene el goleador en Pumas de México. El ariete lleva siete tantos en el fútbol mexicano y su club deberá hacer uso de la opción de compra.

“Robert sobrepasó todo, él tenía ciertas claúsulas, goles o asistencia, lo superó y en el transcurso van a hacer uso de la opción. Robert está feliz, contento, en diciembre quería salir del fútbol mexicano porque necesitaba ser feliz jugando. Gracias a Toluca le hemos encontrado un club donde se siente feliz, realizado y le está yendo bien”, expresó el empresario.

“Creo que a Robert hoy le viene bien Pumas, y vamos a terminar bien y ojalá se le cumpla el sueño de jugar el Mundial por su querida Albirroja”, agregó.

Fútbol Internacional Robert Morales Pumas
Redacción D10
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