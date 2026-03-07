07 mar. 2026
Otros Deportes

La satisfacción de Joshua Duerksen

Joshua Duerksen exteriorizó su alegría luego de su primera victoria en la temporada.

Marzo 07, 2026 09:06 a. m. • 
Por Redacción D10
HCyXENQaUAI5G8I.jpeg

Duerksen y la tradición de posar con la bandera paraguaya.

Foto: @Formula2

El piloto Joshua Duerksen participó de la conferencia de prensa oficial de la F2, tras su victoria en el Circuito de Melbourne en su estreno con Invicta en la temporada 2026.
El paraguayo se mostró feliz por este inicio con su nuevo equipo, aunque dejó entrever que buscará pelear más y ganar también en las carreras principales.

“No puedo quejarme de una victoria. Estoy muy contento de haber conseguido mi primera victoria de la temporada con Invicta. Es la Sprint, pero el objetivo principal es tener este tipo de victorias en la carrera principal”, expresó el guaraní.

“Creo que tendremos que esforzarnos para conseguirlo, pero debemos aprovechar cada oportunidad. Esta vez tuve la oportunidad de ganar la carrera sprint. Lo conseguimos, conseguimos buenos puntos, pero seguro que seguiremos trabajando para conseguir más, que es en la carrera principal”, cerró.

La carrera feature se correrá este sábado a las 21.30 de nuestro país, las 14.30 del domingo hora de Melbourne en donde el paraguayo partirá desde la novena posición.

Joshua Duerksen Otros Deportes Fórmula 2
Redacción D10
Más contenido de esta sección
DANIEL VALLEJO 2.jpg
Otros Deportes
Dani Vallejo avanza con fuerza a cuartos en Brasil
El paraguayo Daniel Vallejo dejó en el camino al local José Joao Schiessl y busca las semifinales.
Marzo 05, 2026 06:02 p. m.
 · 
Redacción D10
Paraguay futbol de playa
Otros Deportes
La Albirroja Pynandi, rumbo a Brasil para el desafío final
El equipo paraguayo medirá a Brasil por el cetro de la Liga Evolución de fútbol de playa 2025.
Marzo 05, 2026 03:27 p. m.
 · 
Redacción D10
futbol de playa
Otros Deportes
La Albirroja va por el título continental
La Albirroja busca un éxito más en la final de la Conmebol Evolución que se jugará en San Pablo, Brasil.
Marzo 04, 2026 05:57 p. m.
 · 
Redacción D10
villarrica futbol de salon
Otros Deportes
Surgen más clasificados en el Nacional de fútbol de salón
Villarrica, Caazapá y San Juan Bautista, aseguraron su presencia en las finales del Campeonato Nacional de fútbol de salón “Caaguazú 2026”.
Marzo 03, 2026 05:43 p. m.
 · 
Redacción D10
Dani vallejo
Otros Deportes
Daniel Vallejo triunfa en su estreno en el Challenger de Brasilia
Daniel Vallejo superó al norteamericano Boyer en la ronda de 32 de la competencia ATP 75.
Marzo 03, 2026 02:32 p. m.
 · 
Redacción D10
ypacarai futbol de salon
Otros Deportes
Surgen clasificados a las finales del Nacional de salonismo
Villa Hayes, Ypacaraí, Carmen del Paraná y Ayolas se anotaron para la ronda definitoria del campeonato que se jugará en Caaguazú.
Febrero 28, 2026 06:07 p. m.
 · 
Redacción D10
Carga Más