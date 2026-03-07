La satisfacción de Joshua Duerksen

El piloto Joshua Duerksen participó de la conferencia de prensa oficial de la F2, tras su victoria en el Circuito de Melbourne en su estreno con Invicta en la temporada 2026.

El paraguayo se mostró feliz por este inicio con su nuevo equipo, aunque dejó entrever que buscará pelear más y ganar también en las carreras principales.

“No puedo quejarme de una victoria. Estoy muy contento de haber conseguido mi primera victoria de la temporada con Invicta. Es la Sprint, pero el objetivo principal es tener este tipo de victorias en la carrera principal”, expresó el guaraní.

“Creo que tendremos que esforzarnos para conseguirlo, pero debemos aprovechar cada oportunidad. Esta vez tuve la oportunidad de ganar la carrera sprint. Lo conseguimos, conseguimos buenos puntos, pero seguro que seguiremos trabajando para conseguir más, que es en la carrera principal”, cerró.

La carrera feature se correrá este sábado a las 21.30 de nuestro país, las 14.30 del domingo hora de Melbourne en donde el paraguayo partirá desde la novena posición.