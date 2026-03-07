07 mar. 2026
Debut triunfal de Joshua con Invicta Racing

El paraguayo Joshua Duerksen, en su debut con Invicta, consiguió la victoria en la Carrera Sprint en Melbourne.

Marzo 07, 2026 08:37 a. m. • 
Por Redacción D10
Ganador. Quinta victoria del paraguayo en la Fórmula 2.

Excelente arranque de temporada para Joshua Duerksen que consiguió la victoria en la Carrera Sprint de Melbourne, Australia, correspondiente a la primera fecha del campeonato de la Fórmula 2.

El Guaraní había quedado en el puesto 9 de la clasificación del viernes, lo que le permitía salir desde el segundo lugar en la parrilla de salida gracias a la grilla invertida. En su estreno con el nuevo equipo, consiguió el triunfo, algo que había logrado también en el inicio de la temporada 2025 junto a AIX Racing.

Ahora, para la Feature del domingo oceánico sí tendrá que remontar algunos puestos, ya que deberá partir desde el puesto logrado en la qualy. La carrera, por la gran diferencia horaria, será a las 21.30 de este sábado de nuestro país, 14.30 hora local.

Se trata de la quinta victoria del paraguayo en esta categoría, en la que además suma 12 podios, en un año especial en el que busca los puntos para tener una chance de llegar al nivel más alto del automovilismo: La Fórmula 1.

